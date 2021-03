Rafael van der Vaart: ‘Hij is niet de speler die de vrije rechtsback ziet'

Zaterdag, 27 maart 2021 om 17:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:54

Rafael van der Vaart vindt het een goede keuze van Frank de Boer om Davy Klaassen in de basis te zetten tegen Letland. De middenvelder van Ajax begint als nummer tien, zo geeft de bondscoach van Oranje te kennen tegenover de NOS. Georginio Wijnaldum schuift daardoor tot genoegen van Van der Vaart terug naar de positie van controlerende middenvelder.

"Davy staat op tien", bevestigt De Boer. "Ik heb daar bewust voor gekozen, omdat hij gewoon in een heel goed momentum zit bij Ajax. Hij bracht ook wat teweeg met zijn invalbeurt (tegen Turkije, red.), hij scoorde direct. De goal staat op zich natuurlijk hoe goed hij dat deed. Dat wil je gewoon gebruiken." Verder is het volgens De Boer de bedoeling dat Klaassen rondom centrumspits Luuk de Jong gaat bewegen.

Van der Vaart reageert positief op het interview met De Boer. De oud-international vindt dat Wijnaldum wat overzicht mist om als pure nummer tien te spelen. "Als de rechtsback vrij staat, is hij niet de speler die dat ziet. Een echte nummer tien draait dan open, maar echte nummer tiens zijn er niet meer." Pierre van Hooijdonk bevestigt dat Wijnaldum niet de nummer tien is met veel overzicht. "Nee, en hij heeft ook geen geweldige pass. Het is een dienende speler, die ontzettend belangrijk is voor dit team. Omdat hij veel scoorde gingen wij hem als nummer tien zien, maar dan verwacht je misschien te veel."

Van Hooijdonk denkt dat Klaassen het meer in zich heeft om als 'lopende tien' te spelen. "Wijnaldum heeft op de tienpositie enorm goede wedstrijden gespeeld. Doelpunten gemaakt. Die combi met Memphis Depay werkte ook. Zijn kracht is met name zijn diepgang, zijn loopacties. Afgelopen woensdag kwam hij zo vaak 'in de bal', dan mis je gewoon een lopende tien. Die kreeg je wel toen Klaassen erin kwam. Wijnaldum wilde eigenlijk te veel aan de bal komen. Dan wordt het steriel, dan heb je als elftal een optie minder. Dan krijg je het trage aanvalsspel wat we afgelopen woensdag gezien hebben."