Marca weet het zeker: Gareth Bale hoeft niet terug te keren bij Real Madrid

Zaterdag, 27 maart 2021 om 21:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:04

Er is geen toekomst weggelegd voor Gareth Bale bij Real Madrid, weet Marca zaterdag te melden. De Welshman, die momenteel op huurbasis uitkomt voor Tottenham Hotspur, liet eerder deze week weten na dit seizoen in principe terug te keren naar zijn oorspronkelijke werkgever om daar zijn contract uit te dienen, maar van een nieuw huwelijk is volgens de Spaanse krant geen sprake. Bale zou niet in de plannen van Zinédine Zidane voorkomen voor het nieuwe seizoen.

Bale heeft zijn carrière in de afgelopen maanden, ondanks een moeizame start, nieuw leven ingeblazen Tottenham. Desondanks liet de aanvaller weten vastberaden te zijn om terug te keren bij Real na dit seizoen. "De belangrijkste reden dat ik dit jaar naar Tottenham kwam, was om te voetballen", aldus Bale. "Ik wilde fit worden voor het EK en het oorspronkelijke plan was om dat te doen bij Tottenham en vervolgens nog één seizoen bij Real te spelen. Ik ben altijd van plan geweest om terug te gaan."

Volgens zaakwaarnemer Jonathan Barnett zijn de uitspraken van Bale echter verkeerd geïnterpreteerd. "Dat is volledig uit zijn context gehaald", geeft de belangenbehartiger aan tegenover BBC. "Er is geen planning gemaakt. Hij richt zich nu gewoon op Tottenham." Barnett voegde bovendien toe dat hij niet te spreken was over de manier waarop Real was omgegaan met Bale. De international van Wales kwam dit seizoen in dienst van Tottenham tot dusver tot 25 wedstrijden, waarvan 15 als basisspeler en waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 3 assists.

Volgens Marca lijken de plannen van Bale niet in lijn te liggen met die van Real. De club is van plan om flink te reorganiseren en heeft in financieel opzicht baat bij een vertrek van de aanvaller. De beleidsbepalers van Real lopen met het idee om een aantal grootverdieners de deur te wijzen en daarmee geld vrij te maken voor eventuele aankopen als Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé. Bale kwam mede door een matige verstandhouding met Zidane nauwelijks aan spelen toe in de laatste maanden in de Spaanse hoofdstad. Zijn contract in het Santiago Bernabéu loopt nog een jaar door.