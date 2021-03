Bayern München aast op buitenkansje uit Championship

Mauricio Pochettino gaat alles in het werk stellen om Hugo Lloris komende zomer naar Paris Saint-Germain te halen. Mocht het niet lukken om de sluitpost van Tottenham Hotspur in te lijven, dan schakelt de Franse grootmacht door naar Leeds United-doelman Ilan Meslier. (The National)