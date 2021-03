Feyenoord verrast door berichtgeving over weigering kapitaalinjectie

Feyenoord heeft gereageerd op het bericht van Voetbal International, dat vrijdag schreef dat de club een flinke kapitaalinjectie zou hebben afgewezen. Aat van Herk, een Rotterdamse miljardair, was bereid om vijftig miljoen euro in de club te steken om in De Kuip te kunnen blijven spelen en spelers aan te trekken. Feyenoord zegt nooit iets concreets te hebben gehoord van Van Herk en hoopt snel in contact te komen met de investeerder of investeerders. "De clubleiding van Feyenoord is verrast over de berichtgeving en voelt er weinig voor andermaal een spelletje welles-nietes te doen met de mensen achter DMK (De Moderne Kuip, red.)", zegt een woordvoerder tegen het ANP.

Het bedrag van vijftig miljoen euro werd in mei vorig jaar aangeboden aan Feyenoord, zo blijkt uit een presentatie die circuleert bij de Vrienden van Feyenoord en in handen is gekomen van Voetbal International. Van Herk bood het megabedrag aan de Eredivisionist om De Kuip weer in eigen handen te krijgen. Het stadion is door Feyenoord als onderpand ingezet voor een overbruggingsfinanciering van Goldman Sachs, waar Feyenoord zich met het geld uit zou kunnen kopen.

"Algemeen directeur Mark Koevermans heeft nooit een presentatie gezien of ontvangen met een concept, laat staan concreet plan aangaande een kapitaalinjectie van vijftig miljoen in de club inclusief naam en toenaam", laat een woordvoerder van Feyenoord weten tegenover het Algemeen Dagblad. De club verwijt 'De Moderne Kuip' een professioneel gezelschap van supporters, architecten, ingenieurs, ontwikkelaars en andere experts die een bijdrage leveren om De Kuip te behouden, dat er aannames worden gedaan die niet cijfermatig kunnen worden onderbouwd.

Feyenoord laat desondanks weten positief tegenover een kapitaalinjectie te staan van een ‘echte Rotterdammer' of een 'gedeeld Rotterdams initiatief'. "Onder voor de club echt goede voorwaarden en met primair het belang van Feyenoord voor ogen", aldus de woordvoerder. "Als deze persoon of groep mensen er is, hopen we dat deze zich snel persoonlijk melden en gaan we in gesprek. In dat kader is door Feyenoord de afgelopen maanden meermalen en door meerdere personen geprobeerd om met de heer Van Herk in gesprek te komen. Tot op heden helaas zonder succes."

Van Herk hoefde met nadruk geen aandelen of zeggenschap terug voor het geld, maar eiste wel dat Feyenoord het stadion ermee zou terugkopen. Het geld dat dan nog over zou blijven, zou de club mogen gebruiken om de selectie mee te versterken en om achterstallig onderhoud van het stadion aan te pakken. Van Herk ziet geen heil in de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord, iets dat door de miljardair eerder 'een kansloos project' werd genoemd. Ook zou Van Herk willen voorkomen dat Feyenoord in Amerikaanse handen valt, waarover al tijden geruchten gaan.