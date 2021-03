Frank de Boer voert drie wijzigingen door tegen Letland

Zaterdag, 27 maart 2021 om 16:33 • Yanick Vos • Laatste update: 16:49

De opstelling van het Nederlands elftal voor het WK-kwalificatieduel met Letland van vanavond (18.00 uur) is bekend. Bondscoach Frank de Boer voert in de Johan Cruijff ArenA drie wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd tegen Turkije. Denzel Dumfries speelt in plaats van Kenny Tete, Davy Klaassen vervangt Marten de Roon en Luuk de Jong speelt in plaats van Donyell Malen.

Mogelijk schuift De Boer met het middenveld ten opzichte van woensdag tegen Turkije. Zoals de KNVB de opstelling presenteert zakt Georginio Wijnaldum terug van de nummer tienpositie, zodat Davy Klaassen op die plek kan spelen. Voor Wijnaldum is dan de controlerende rol weggelegd die woensdag werd bekleed door De Roon. Ook in aanvallend opzicht zijn er verschuivingen: Memphis Depay verhuist naar de linkerkant, zodat De Jong de spitspositie kan bezetten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oranje ging de WK-kwalificatiecyclus belabberd van start met een 4-2 nederlaag tegen Turkije. In Istanbul stond het halverwege de wedstrijd 2-0 voor de Turken en kwam de thuisploeg direct na rust zelfs op 3-0. Via invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong kwam Oranje nog terug tot 3-2, maar de hoop werd al snel de kop ingedrukt door Burak Yilmaz met een indrukwekkende vrije trap in de kruising.

Bij het duel tussen Nederland en Letland zijn vanavond vijfduizend supporters aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd is in Nederland het grootste Fieldlab-experiment tot dusver. Het is een belangrijke test met oog op het EK van komende zomer, als Oranje in Amsterdam drie keer in actie komt in de groepsfase.

Opstelling Oranje: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Klaassen, F. De Jong; Berghuis, L. de Jong, Depay

Opstelling Letland: Ozols; Fjodorvs, Chernomordijs, Tarasovs, Jurkoskis; Tobers, Ikaunieks, Zjuzins; Kamess, Uldrikis, Ciganiks