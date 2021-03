Van Hanegem laakt statement Oranje: ‘Daar kan ik niet goed tegen'

Zaterdag, 27 maart 2021 om 14:38 • Laatste update: 14:43

Willem van Hanegem hecht weinig waarde aan het statement dat het Nederlands elftal vanavond zal maken naar aanleiding van de mensenrechten in Qatar. Tegenover ESPN laat hij weten dat dergelijke statements ‘voor de bühne’ zijn. Bovendien is de oud-international van mening dat de discussie over Qatar niet over de rug van atleten en voetballers moet worden gevoerd.

In navolging van Noorwegen en Duitsland zal vanavond ook Oranje een statement maken richting het WK in Qatar, zo gaf Matthijs de Ligt vrijdag aan tijdens een persconferentie. Van Hanegem denkt dat dergelijke statements weinig zin hebben en het eindtoernooi in Qatar hoe dan ook doorgang zal vinden. “Overal is er wel iets. Het gaat allemaal om het geld”, aldus de Kromme. “Dat weet je toch van tevoren. Er is er niet een die afzegt. Nu krijg je weer een actie in Noorwegen. Maar als je naar Rusland gaat, is er in Rusland ook heel veel. In elk land is er wel het een en ander niet in orde, maar er wordt gewoon gespeeld.”

De spelers van Noorwegen droegen woensdag tijdens de warming-up voor het duel met Gibraltar een wit shirt met de tekst 'Respect, op en naast het veld'. Vlak voor de aftrap trokken de spelers weer een ander shirt aan met de tekst 'Mensenrechten, op en naast het veld' en daarmee poseerden ze tijdens het zingen van de volksliederen. De Duitse nationale ploeg droeg een dag later voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland zwarte shirts met een witte letter daarop. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights'.

Vanavond is het de beurt aan Oranje, kondigde De Ligt aan. Van Hanegem kan zich niet vinden in het statement dat het team van bondscoach Frank de Boer vanavond zal maken. “Statements maken is voor de bühne. Dan moet je niks zeggen en gewoon niet gaan. Daar kan ik niet goed tegen”, aldus Van Hanegem, die vindt dat sporters zich erbuiten moeten houden: "Zij kunnen wel eens denken van: ik moet zo m'n stinkende best doen voor het Nederlands Elftal, en dan krijg ik alleen maar gezanik en bagger over me heen omdat ik daar naartoe ga.” Het WK-kwalificatieduel met Letland begint vanavond om 18.00 uur.