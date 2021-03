Marca: Cristiano Ronaldo kan terugkeer bij Real Madrid vergeten

Zaterdag, 27 maart 2021 om 14:06 • Yanick Vos • Laatste update: 14:17

Cristiano Ronaldo hoeft niet te rekenen op een terugkeer naar Real Madrid. Marca meldt zaterdag dat een rentree van de Portugese aanvaller in het Santiago Bernabéu niet aan de orde is. Ronaldo zou zelf al sinds een jaar aan een terugkeer naar de Koninklijke denken, maar de clubleiding van de huidige nummer drie van Spanje heeft andere prioriteiten.

De 36-jarige Ronaldo trok de deur in Madrid in 2018 achter zich dicht. Na succesvolle jaren, waarin hij onder meer vier keer de Champions League won, hoopte hij ook met Juventus grote successen te beleven. Echter, in het miljardenbal werd la Vecchia Signora drie keer op rij in een vroeg stadium uitgeschakeld. Na Ajax en Olympique Lyon was dit seizoen FC Porto te sterk voor Juventus in de knock-outfase. Bovendien lijkt de Italiaanse grootmacht dit seizoen voor het eerst sinds 2012 naast de landstitel te grijpen. De magere prestaties van Juventus leidden in de Italiaanse en Spaanse media tot speculaties over een vertrek van Ronaldo, die voornamelijk aan Real Madrid werd gelinkt.

Ronaldo, wiens contract doorloopt tot medio 2022, zou zelf ook graag willen terugkeren naar Madrid. Volgens Marca zit een hereniging er niet in. “De top van de club denkt niet over dat scenario na”, zo klinkt het. “Ronaldo denkt al sinds maart 2020 na over een rentree en wil graag terug naar de club waar hij vier keer de Champions League won.” Volgens de sportkrant is Ronaldo een paar weken geleden officieel bij Real Madrid aangeboden door zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes. “Gezien de financiële situatie zou Juventus een transfer ook willen overwegen. Maar Real Madrid is momenteel zuinig op het geld. Iedere euro wordt omgedraaid, de prioriteit ligt nu bij jonge talenten als Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland.” De markwaarde van Ronaldo wordt door Transfermarkt geschat op vijftig miljoen euro.