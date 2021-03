Sierhuis teleurgesteld: ‘Hij schreef dat hij vervelend nieuws voor me had’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 11:35

Kaj Sierhuis maakte in de kwalificatiecyclus voor het EK deel uit van de selectie van Jong Oranje, maar werd door bondscoach Erwin van de Looi niet opgenomen in zijn keurkorps voor de groepsfase van het toernooi die deze week afgewerkt wordt. De 22-jarige spits, die de laatste tijd een reserverol heeft bij Stade Reims, zegt in gesprek met de NOS dat hij op meer krediet gehoopt had.

Sierhuis vertelt dat hij maandagochtend, een uur voor de selectie bekendgemaakt werd, een appje kreeg van Van de Looi. “Dus toen ik wakker werd, zag ik het meteen. Hij schreef dat hij vervelend nieuws voor me had en dat als ik behoefte had om erover te bellen, ik hem 's middags kon bereiken”, zegt de spits, die het moest afleggen tegenover Myron Boadu (AZ) en Brian Brobbey (Ajax). Daar had hij geen behoefte aan. “Ik heb hem een appje teruggestuurd met daarin mijn gedachtes.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik had de keuze niet zo gemaakt, maar ik moet het respecteren. Ik had gehoopt dat ik wat meer krediet had opgebouwd de afgelopen jaren. Dat heb ik ook gestuurd”, gaat de voormalig spits van Ajax en FC Groningen verder. Het had door het hoofd van Sierhuis gespookt dat hij wellicht niet bij de EK-selectie zou zitten, omdat hij de laatste tijd weinig minuten krijgt bij Stade Reims. “Maar ik dacht dat ik dus wel wat krediet had. En tijdens de kwalificatiereeks hadden we vaak meerdere spitsen. Dus ik dacht dat misschien Brobbey én ik erbij zouden zitten.”

Tijdens het eerste groepsduel tegen Jong Roemenië (1-1) schoot het door het hoofd van Sierhuis dat hij van waarde had kunnen zijn voor Jong Oranje. “Ik ben ervan overtuigd dat ik iets kan toevoegen op z'n tijd. Of dat nu vanaf de bank is of vanaf het begin”, geeft Sierhuis te kennen. Hij zou er in de zomer wel bij kunnen zijn, als de tweede fase van het EK afgewerkt wordt. Al moet Oranje zich nog wel hiervoor zien te plaatsten. “Maar als mijn situatie bij Reims zo blijft, ga ik daar niet vanuit.”