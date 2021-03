Maurice Steijn haalt snoeihard uit: ‘Dit soort mensen is voor mij lucht’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 10:27

Voor NAC Breda wacht zondagavond de pikante ontmoeting met De Graafschap. De verhoudingen tussen beide clubs zijn gaandeweg dit seizoen ernstig gebrouilleerd geraakt. Maurice Steijn, trainer van NAC, haalt in gesprek met BN DeStem snoeihard uit naar Mike Snoei en Martin Mos, de trainer en voorzitter van De Graafschap, die zich in zijn ogen onfatsoenlijk hebben uitgelaten.

Snoei plaatste eerder dit seizoen kanttekeningen bij een corona-uitbraak bij NAC. Dat De Graafschap-aanvoerder Ralf Seuntjens twee weken geleden in Breda gepresenteerd werd als aanwinst voor volgend seizoen, zette de verhoudingen verder op scherp. Als gevolg van die transfer tweette Mos nadat De Graafschap zich verzekerd had van de derde periodetitel: “YES !!!! love my club !!! fuck steijn !” De voorzitter van De Graafschap kreeg hiervoor een boete van duizend euro opgelegd, waarvan vijfhonderd euro voorwaardelijk. Mos was verbolgen over het feit dat Steijn zich al uitsprak over de komst van Seuntjens, voor dit officieel naar buiten was gebracht.

“Ik lig er geen seconde wakker van, omdat hun verwijten ongegrond zijn. Zoals hun trainer en hun voorzitter zich over mij en de club hebben uitgelaten, vind ik onfatsoenlijk. Twaalf spelers van ons waren ziek. Van sommige spelers zelfs hun vrouwen en kinderen”, wijst Steijn op de corona-uitbraak, waardoor het duel tussen De Graafschap en NAC in oktober verplaatst werd. Toen beide ploegen een maand later alsnog tegenover elkaar stonden in Doetinchem, gaven Snoei en Steijn elkaar nog wel een ‘boks’. “Dat was het.”

“Ik heb geen behoefte meer met hem te praten”, gaat de trainer van NAC verder. “Mijn spelers waren doodziek. Onfatsoenlijk om zo in de media te reageren. Dat je in emotie boos wordt, prima. Daarna krijgt hij de kans om excuses aan te bieden en dat is niet gebeurd. De Graafschap moet daarin stelling nemen. Dat hun technisch directeur (Peter Hofstede, red.) niets zegt, is ook raar.”

“Dit soort mensen is voor mij lucht”, zo is Steijn hard. Hij heeft naar eigen zeggen ‘smakelijk gelachen’ om de uitlatingen vanuit het kamp van De Graafschap. “Ik lig wakker van mensen die niveau hebben. Niet hiervan. Het is gewoon klinkklare onzin. Daarbij, de voorzitter van De Graafschap gaat er niet over wanneer wij wat zeggen. Die voorzitter roept allerlei dingen over mij, terwijl ik niks illegaals of niks geks heb gedaan. De enige die netjes is geweest, is de algemeen directeur (Martijn Ostendorp, red.) van De Graafschap. Via Mattijs Manders heeft hij excuses aan mij aangeboden.”