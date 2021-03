Eredivisie-duo beleeft curieus duel met Jong België: scheidsrechter vergeten

Zaterdag, 27 maart 2021 om 09:56 • Chris Meijer • Laatste update: 09:59

Yorbe Vertessen en Loïs Openda hebben vrijdag een opvallende interland afgewerkt met Jong België. De Belgische beloften zijn niet geplaatst voor het EK Onder-21, dat momenteel in Slovenië en Hongarije wordt afgewerkt. Daarom werd er een oefenwedstrijd tegen Standard Luik afgewerkt, alleen was de Belgische voetbalbond vergeten een scheidsrechter te regelen.

Uiteindelijk werd Jean-Francóis Gillet, reservedoelman van Standard, bereid gevonden om de eerste helft van het oefenduel te fluiten. De 41-jarige sluitpost werd geassisteerd door de physical coach en fysiotherapeut van de nummer twaalf van de Jupiler Pro League, al moesten zij eveneens improviseren. Er waren namelijk ook geen vlaggen aanwezig voor de grensrechters, waardoor zij Gillet probeerden te assisteren met hesjes in hun handen.

Gillet werd in de rust afgelost door een ‘echte’ scheidsrechter. De oefenwedstrijd eindigde uiteindelijk in een 0-3 overwinning voor Jong België, mede dankzij doelpunten van PSV’er Vertessen en Vitesse-aanvaller Openda. Voor de Belgische beloften wacht in juni pas weer het volgende officiële duel, als de kwalificatiecyclus voor het EK van 2023 van start gaat.