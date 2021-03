De Boer voldoet niet aan wens uit ‘boezem’ van Oranje: ‘Hollandse koppigheid’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 09:34

De Telegraaf schrijft dat er ‘vanuit de boezem van Oranje’ de wens klinkt om met een assistent met een niet-westerse achtergrond te werken. De krant wijst op het feit dat dit zou aansluiten bij het diversiteitsbeleid dat de KNVB momenteel voert. Frank de Boer gaf vrijdag op de persconferentie echter te kennen dat zijn huidige staf - die bestaat uit Dwight Lodeweges, Maarten Stekelenburg en Ruud van Nistelrooij - voldoet.

“Wat ik in het team zo proef, kunnen we het goed handelen. Ik denk niet dat er iemand bij hoeft. En als dat wel zo is, zal ik niet schromen om mensen toe te voegen, maar op dit moment niet. Ik doe het met deze staf. Het had ook iemand met een kleur kunnen zijn. Laten we voor iedereen hopen dat het in de toekomst gebeurt. Ik ben tevreden en heb niet naar kleur gekeken”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van De Boer. Valentijn Driessen, die de vragen hierover tijdens de persconferentie aan De Boer stelde, en Mike Verweij gaan in de voetbalpodcast van De Telegraaf dieper in op deze kwestie.

“Waarom haal je niet iemand bij de staf waar de spelers zich prettig bij voelen?”, zo vraagt Verweij zich af. “Er is een jongen aangenomen voor de social media, ik denk een Surinaamse jongen. Die wordt omarmd door de spelers, er is gewoon in een keer een klik. Frank de Boer had het zichzelf veel makkelijker kunnen maken door iemand met een niet-westerse achtergrond bij het Nederlands elftal te halen. Koeman had wel het vermogen de groep voor zich te winnen, De Boer lukt dat nog niet. Als Clarence Seedorf of Ruud Gullit erbij is, gaat dat toch makkelijker. Het is Hollandse koppigheid, van: dat kan ik zelf wel.”

“Waarom kijk je daar niet naar? Er zijn heel veel jongens met kwaliteiten”, beaamt Driessen. “Het moet niet, maar het geeft een bepaald gevoel. Een klik. Dan krijg je misschien meer dingen te horen als coach. Guus Hiddink zou dat altijd doen. Bij Curaçao was het eerste wat hij deed Hedwiges Maduro meenemen.”