‘Hij pakte Ziyech, Dest en Promes aan als zij Ten Hag belachelijk maakten'

Zaterdag, 27 maart 2021 om 08:37 • Laatste update: 09:03

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, positief over het werk van Erik ten Hag bij Ajax. De journalisten van De Telegraaf denken dat zijn goede werk mede mogelijk gemaakt wordt door zijn assistenten. Verweij vertelt dat Winston Bogarde Hakim Ziyech, Sergiño Dest en Quincy Promes bijvoorbeeld aanpakte als ze Ten Hag ‘belachelijk maakten’.

Het werk van Ten Hag komt ter sprake via Peter Bosz, die afgelopen week ontslagen werd bij Bayer Leverkusen. “Ik denk zeker dat Peter Bosz een hele belangrijke kandidaat is om Erik ten Hag op te volgen”, geeft Verweij te kennen. Driessen stipt aan dat Ten Hag ‘bijna zelf wel kan beslissen’ wanneer hij vertrekt. “Ja, die kan zelf bepalen of hij blijft”, reageert Verweij. “Dan kom je bij het hele leuke woord houdbaarheidsdatum. Overmars en hij zullen moeten inschatten hoe houdbaar hij is. Als je Ajax nu ziet voetballen, denk je dat dit nog wel even zo is. De chemie was wel even uitgewerkt.”

“Ik hoor nu mensen die zeggen dat het allemaal fantastisch is geweest met Ten Hag, maar hij is een geweldig lerende trainer geweest. Het begin bij Ajax was niet goed, toen is hij door de spelers op het juiste spoor gehouden. Hij heeft ook naar de spelers geluisterd. Daarna heeft hij zich geweldig ontwikkeld en Ajax speelt nu fantastisch”, gaat de Ajax-watcher van De Telegraaf verder. Driessen haalt aan dat dit ook te maken heeft met wat Ten Hag ‘om zich heen heeft’ bij Ajax.

“Op een gegeven moment gingen Ajacieden hem bijstaan. Richard Witschge, Winston Bogarde, Michael Reiziger, Gerald Vanenburg. Dat is ook goed, zij weten precies wat er gevraagd wordt van een Ajax-speler. Als je Vanenburg op een veld zet met Lassina Traoré, ziet hij wel dat het geen Ajax-speler is”, stelt Driessen. “Het binnenhalen van Bogarde gebeurde doordat Poulsen met een coronaverdenking thuis zat”, haakt Verweij in. “Die pakte gewoon Ziyech, Dest en Promes aan als zij Ten Hag belachelijk maakten. Dat gebeurde op die manier.”

“Dit is een fantastisch moment voor Ten Hag om weg te gaan”, concludeert Verweij. Ten Hag heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2022. “Ajax zou daar wel blij zijn, want het is geen geheim dat Overmars Peter Bosz terug wil. Maar er zijn meer kapers op de kust. Mocht het onverhoopt misgaan met Frank de Boer tijdens het EK, kennen Jan Smit en Nico-Jan Hoogma Bosz (bekenden uit hun gezamenlijke tijd bij Heracles Almelo, red.) als geen ander. Ze wilden hem al hebben voor Frank de Boer, dus ze zullen op het vinkentouw zitten. Of stel dat het niks wordt met Pascal Jansen bij AZ.”

“Ik denk dat Ajax de enige is die Bosz kan betalen, want hij laat altijd in zijn contract opnemen dat hij tot het einde van zijn contract betaald moet worden. Die man verdient zo verschrikkelijk veel bij Bayer Leverkusen”, denkt Driessen. Bosz had bij Bayer Leverkusen nog een contract tot medio 2022 en moet in principe tot het einde van die verbintenis betaald worden, tenzij hij besluit voor die tijd aan de slag te gaan bij een andere club.