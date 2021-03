Kieft: ‘Wat flikt die nu? Toch zagen ze het bij Ajax niet zo in hem zitten’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 08:12 • Laatste update: 08:35

Wim Kieft is bijzonder onder de indruk van Zlatan Ibrahimovic, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. De oud-spits leerde de Zweed, die momenteel uitkomt voor AC Milan en afgelopen week zijn rentree bij de nationale ploeg van Zweden maakte, kennen in zijn tijd bij Ajax, waar hij tussen 2001 en 2004 onder contract stond. “Hij heeft alles: atletisch vermogen, snelheid, kopkracht, individuele acties en hij kan doelpunten maken”, schrijft Kieft.

“Mij won hij voor zich bij een van de eerste keren dat ik hem bij Ajax een waanzinnige actie zag maken. Dat staat in m’n geheugen gegrift. Wat flikt die nu? Hij was 19 jaar, het betrof een voorronde van één of ander Europees toernooi. Toch zagen ze het bij Ajax niet zo in hem zitten. Co Adriaanse was trainer en hij hield meer van gedisciplineerde ideale schoonzonen”, zo brengt Kieft in herinnering. Hij constateert dat Ibrahimovic ‘volledig zijn eigen gang’ ging en zich ‘nooit iets heeft laten voorschrijven’.

“Grappig is dat hij snel in zijn eer en trots is aangetast, maar tegelijk zelf alles en iedereen keihard op de hak neemt”, vervolgt Kieft. Hij constateert dat Ibrahimovic bij Juventus ‘een echte prof’ is geworden. “Fabio Capello confronteerde hem met de veeleisende Italiaanse competitie waarin je als spits wordt afgerekend op doelpunten. Hij ging met Zlatan aan de slag en sloot hem regelmatig een uurtje op met beelden van doelpunten van Marco van Basten. Dat zakelijke afmaken moest hij zich eigen maken om te overleven in Italië. De Amsterdamse tierlantijnen werden ingeruild voor rendement. Topscorer worden was het belangrijkste.”

Kieft noemt het ironisch dat de ‘superintelligente’ Ibrahimovic ‘volledig in zichzelf is gaan geloven’. “Aanvankelijk waren zijn berichtjes op sociale media nog wel aardig over de ’king’ en ’god’, maar onderweg is hij die kwinkslag een beetje kwijtgeraakt”, stelt de oud-spits. “Maar wat Zlatan als topvoetballer presteert op 39-jarige leeftijd blijft razend knap. Je altijd maar onderscheiden op het veld op het hoogste niveau.”