‘Borré negeert Feyenoord en bereikt akkoord over vijfjarig contract’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 07:32 • Chris Meijer • Laatste update: 07:42

De naam van Rafael Santos Borré werd vrijdagavond door de Argentijnse tak van ESPN en Olé in verband gebracht met Feyenoord, maar de geruchten over de eventuele komst van de 25-jarige spits van River Plate lijken enkele uren later alweer de kop ingedrukt te worden. TyC Sports meldt namelijk dat Borré op het punt staat om een vijfjarig contract bij het Braziliaanse Grêmio te ondertekenen.

De Argentijnse sportzender meldt dat Borré heeft besloten om een aanbieding van Grêmio te accepteren. De Braziliaanse club zal nog een kleine compensatie betalen aan River Plate om Borré, die zijn handtekening gaat zetten onder een vijfjarig contract. Grêmio eindigde in het afgelopen Série A-seizoen als zesde, terwijl de Braziliaanse club in de kwartfinale van de Copa Libertadores werd uitgeschakeld door Santos.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Borré werd in 2015 door Atlético Madrid als groot talent weggeplukt bij Deportivo Cali. De Colombiaanse aanvaller kon de verwachtingen die hoorden bij de transfersom van vijf miljoen euro echter niet waarmaken en maakte nooit zijn debuut voor Atlético. Na uitleenbeurten bij Deportivo Cali en Villarreal keerde Borré in 2017 terug naar Zuid-Amerika om bij River Plate te gaan spelen.

De centrumspits staat na 130 officiële wedstrijden voor laatstgenoemde club op 50 goals en 16 assists. Afgelopen zondag imponeerde Borré met vier goals tegen Godoy Cruz (1-6), een wedstrijd die gespeeld werd in het kader van de Copa Diego Maradona. Ook speelde Borré twee keer voor het Colombiaanse nationale elftal, zonder te scoren. Feyenoord beschikt met Bryan Linssen, Róbert Bozeník, Nicolai Jörgensen en Lucas Pratto over vier spitsen, waarvan de laatste in de zomer terugkeert bij River Plate.