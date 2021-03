Vermoedelijke opstelling Oranje: Frank de Boer voert drie wijzigingen door

Zaterdag, 27 maart 2021 om 07:13 • Laatste update: 07:42

Oranje moet zich zaterdagavond zien te herstellen van de 4-2 nederlaag tegen Turkije waarmee de WK-kwalificatiecyclus werd afgetrapt. De formatie van bondscoach Frank de Boer ontvangt vanaf 18.00 uur Letland in de Johan Cruijff ArenA, waar vijfduizend supporters aanwezig zullen zijn. Volgens de vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad voert De Boer in iedere linie een wijziging door.

De Boer liet vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Letland al weten dat Krul in de afwezigheid van de geblesseerde Jasper Cillessen de eerste doelman zou blijven. “Tim is op dit moment mijn eerste keeper, maar iedereen is belangrijk in de selectie en moet het laten zien”, zei De Boer, die Marco Bizot opriep als de vervanger van de geblesseerde Cillessen en ook Maarten Stekelenburg nog tot zijn beschikking heeft. “We hebben veel vertrouwen in onze keepers. Helaas is Jasper niet beschikbaar, nu moet Tim het laten zien. Maar Maarten doet het ook fantastisch en zal proberen om de druk op te voeren.”

In de defensie van Oranje lijkt één wijziging doorgevoerd te worden: PSV-aanvoerder Denzel Dumfries neemt als rechtsback de plek van Kenny Tete over. Matthijs de Ligt en Daley Blind vormen het centrale duo, terwijl Owen Wijndal andermaal de voorkeur lijkt te krijgen boven Patrick van Aanholt. Op het middenveld verdwijnt Marten de Roon uit de basiself ten koste van Davy Klaassen, die in Turkije goed was voor een treffer. “Een type De Roon?”, sprak De Boer vrijdag. “In ieder geval iemand die weet wat er om hem heen gebeurt en duels aan kan gaan als iemand probeert te ontsnappen. Dat is altijd belangrijk in het huidige voetbal.”

Het lijkt er eveneens op dat De Boer zijn voorste linie op de schop gaat gooien. Steven Berghuis blijft de rechtsbuiten, maar in de spits kiest de bondscoach mogelijk voor Luuk de Jong. De spits van Sevilla, die in de selectie de voorkeur kreeg boven Wout Weghorst, neemt de plek van Memphis Depay over, die op zijn beurt naar de linkerflank verhuist. Dat gaat ten koste van Donyell Malen, die in en tegen Turkije nog als linksbuiten opereerde.

Statement en publiek

De thuiswedstrijd tegen Letland zal gedeeltelijk in het teken staan van een statement tegen Qatar, zo kondigde Matthijs de Ligt vrijdag aan op de persconferentie. “Ik kan je een primeurtje geven, dat we iets zullen doen. Wat kan ik niet zeggen, dat zullen jullie morgen wel zien. Dat is zeker in orde. Ja, we hebben het uitgebreid besproken. Het is een gevoelig onderwerp en het is duidelijk wat onze mening is. Wij vinden het een lastige situatie met de rechten voor gastarbeiders.”

Noorwegen en Duitsland maakten afgelopen week al een statement tegen de misstanden in Qatar. De spelers van Noorwegen droegen woensdag tijdens de warming-up voor het duel met Gibraltar een wit shirt met de tekst 'Respect, op en naast het veld'. Vlak voor de aftrap trokken de spelers weer een ander shirt aan met de tekst 'Mensenrechten, op en naast het veld' en daarmee poseerden ze tijdens het zingen van de volksliederen. De Duitse nationale ploeg droeg een dag later voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland zwarte shirts met een witte letter daarop. Gezamenlijk vormden die elf letters de boodschap 'Human rights'.

Oranje zal tegelijkertijd voor het eerst onder het bewind van De Boer een thuiswedstrijd met publiek op de tribune spelen. In het kader van een nieuw onderzoek van Fieldlab Evenementen mogen maximaal vijfduizend mensen op de tribune plaatsnemen in de Johan Cruijff ArenA. “Daarmee is dit het grootste onderzoek sinds de start van deze Fieldlabs in februari en hiermee wordt verder toegewerkt naar het op veilige en verantwoorde wijze publiek toelaten in stadions en bij overige evenementen”, schreef de KNVB op zijn website. “Dit is mede van belang voor de slotfase van de lopende betaald voetbalcompetities.”

Letland begon zijn WK-kwalificatiecyclus overigens woensdag met een 1-2 nederlaag tegen Montenegro. Janis Ikaunieks opende in Riga nog de score, maar door twee treffers van Stefan Jovetic vertrokken de bezoekers met een overwinning uit de Letse hoofdstad.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Krul, Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Frenkie de Jong, Wijnaldum, Klaassen; Berghuis, Luuk de Jong en Depay.