‘Vinden ze het bij Ajax vervelend als ik er steeds over begin?’

Zaterdag, 27 maart 2021 om 06:49 • Laatste update: 07:23

Noa Lang is bij Club Brugge sinds zijn komst razendsnel uitgegroeid tot publiekslieveling, maar heeft zich bij supporters van andere clubs niet altijd even populair gemaakt. De 21-jarige aanvaller zegt wat hij denkt en erkent in een interview met het Algemeen Dagblad dat dit ook weleens fout gaat. Tegelijkertijd benadrukt Lang dat dat hij zich laat horen als er sprake is van onrecht, want daar kan hij naar eigen zeggen niet tegen.

“Zoals die foto laatst in België waarbij ik een kroontje op had. Daar gaan tegenstanders toch op reageren. Of mijn reactie na de rode kaart verleden week tegen Antwerp. Dan weet ik later ook wel, dat moet ik in het vervolg echt anders doen. Ik ben nog jong, hè”, geeft Lang te kennen. De Belgische krant Het Laatste Nieuws liet hem na een interview fotograferen met een kroon op zijn hoofd. Lang liet Ajax afgelopen zomer achter zich, nadat de Amsterdammers nog geprobeerd hadden hem langer vast te leggen.

“Ik kan niet zo goed tegen onrecht. Dan laat ik me horen. Misschien zijn er mensen die denken dat ik destijds bij Ajax alles stil had moeten ondergaan. Dat ik had moeten accepteren dat ik geen kans meer kreeg. Maar zo zit ik niet in elkaar”, erkent Lang. Hij bevestigt dat hij zich toen heeft laten horen en niet ‘vluchtte’ naar Club Brugge, waar hij voorlopig goed was voor 13 doelpunten en 9 assists in 31 officiële wedstrijden. “Vinden ze het bij Ajax vervelend als ik er steeds over begin? Nou, er wordt en werd in interviews naar gevraagd. Dan geef ik antwoord. Maar misschien is het moment wel aangebroken dat ik het allemaal moet laten rusten.”

Lang ziet nu naar eigen zeggen ‘wat er nodig is om te presteren’, maar durft zich nog niet uit te spreken over de nabije toekomst. “Er kan van alles gebeuren. Maar dit is een prachtige stap die het straks makkelijker zal maken om in een topcompetitie overeind te blijven. Maar dat is voor later, hoor. Nu telt Brugge. En Jong Oranje”, wijst Lang op het EK waar hij momenteel aan deelneemt met Jong Oranje. “En straks misschien het echte Oranje. Waarom niet? Ik geloof in mezelf en denk dat het mogelijk is. Twee EK's in een zomer, haha. Zou dat mooi zijn of niet?”