Eindhoven weet ook tegen TOP Oss dramatische reeks niet te doorbreken

Vrijdag, 26 maart 2021 om 22:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:55

FC Eindhoven en TOP Oss hebben vrijdagavond in een teleurstellend duel de punten gedeeld: 0-0. De thuisploeg had in de slotfase van de eerste helft de betere kansen, maar wist zichzelf niet te belonen, waardoor de ploeg van trainer Ernie Brandts een vervolg geeft aan een dramatische reeks. De Brabanders wachten inmiddels veertien wedstrijden op een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie. Door de puntendeling blijft Eindhoven zestiende, terwijl Oss de elfde plek inneemt.

Na een afwachtend begin had Oss een licht veldoverwicht. De bezoekers trokken het initiatief licht naar zich toe en werden na een kwartier spelen voor de eerste keer gevaarlijk, toen Mart Remans besloot om het doel van Ruud Swinkels onder vuur te nemen. De poging was alleraardigst, maar ging rakelings over. Amper een minuut later dook de ploeg van Klaas Wels wederom gevaarlijk op voor het doel van Eindhoven. Ruben Roosken zorgde voor het voorbereidende werk, waarna Dennis van der Heijden bij de tweede paal net te kort kwam om af te ronden.

Eindhoven beperkte zich in het eerste kwart van de wedstrijd tot verdedigen en kwam niet verder dan een schot van Brian De Keersmaecker. De middenvelder mocht aanleggen uit een vrije trap, maar zag zijn poging naast het doel van Bo Geens gaan. Ook een tweede poging van De Keersmaecker leverde geen treffer op, net als een inzet van Jacky Donkor. Naarmate de eerste helft vorderde kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en noteerde het zelfs de betere kansen, zonder daarbij op voorsprong te komen.

Na de pauze viel er beduidend minder te genieten. Twintig minuten voor tijd leek Mitchel van Rosmalen het duel in het slot te gooien, toen de middenvelder vanaf de linkerflank op maat werd bediend en de bal op vijf meter van het doel voor het intikken leek te hebben. Zijn aanname liet echter te wensen over. In de slotfase dacht Oss alsnog met de overwinning aan de haal te gaan, toen Cas Peters alleen op Swinkels af ging en de bal in het doel stiftte. De aanvaller deed dit echter in buitenspelpositie en werd door scheidsrechter Nick Smit teruggefloten.