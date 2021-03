Derksen: ‘Denk je echt dat Erdogan de Oranje-spelers de gevangenis ingooit?’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 22:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Johan Derksen vindt het teleurstellend dat het Nederlands elftal geen statement heeft gemaakt tegen Turkije woensdag. De analist van Veronica Inside haalt uit naar de KNVB, Oranje en Frank de Boer vanwege het uitblijven van een statement. Dat er zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Letland alsnog stelling wordt genomen tegen Qatar, noemt Derksen 'mosterd na de maaltijd'.

Noorwegen en Duitsland spraken zich voorafgaand aan hun wedstrijd wél uit over de situatie in Qatar door shirts aan te trekken met daarop de boodschap 'human rights'. "Het is zó laf van de KNVB en dit Nederlands elftal, want ze waren bang, want je mag geen politieke statements maken", zegt Derksen. "Maar de UEFA durft helemaal niet meer in te grijpen. De Noren hebben dat uitstekend gedaan. We zijn afgebluft door de Duitsers. Nu gaan ze stoer aankondigen: we gaan tegen Letland wat doen. Mosterd na de maaltijd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Derksen had Nederland al in Turkije moeten opstaan om zich uit te spreken tegen president Recep Tayyip Erdogan. "In Turkije hadden ze altijd moeten staan met shirts dat vrouwen daar vogelvrij zijn en ook beschermd moeten worden. Dan had je het wereldnieuws gehaald, en daar was Erdogan niet blij mee geweest." René van der Gijp merkt op dat Oranje dan in de gevangenis zou belanden, maar Derksen gelooft daar niet in. "Ik vind: als je daarheen gaat als voetballer, dan kun je alles maken. Als voetballer kun je alles maken. Als een journalist dat doet in Turkije, komt hij er niet uit."

"Ik vind dat Noorwegen heel moedig een protest aan heeft getekend, toen ze nog niet wisten hoe daarop gereageerd zou worden. Ze durven Noorwegen niet aan te pakken, de Duitsers ook niet. Dus nu is Nederland zo moedig om ook wat te doen. Maar als je nu naar het gedrag van Oranje kijkt: de KNVB, daar is nog geen flink woord vandaan gekomen. De spelers gedragen zich als lulletjes lampenkatoen. En we hebben een bondscoach, die brabbelt maar wat. Die heeft er gewoond (in Qatar, red.), maar die heeft er nooit wat van gemerkt. Als je altijd in het rijke straatje blijft waar je woont, dan zie je niks van een land."

Derksen stelt dat de spelers van Oranje zich solidair hadden moeten verklaren met de vrouwenafdeling. "We hebben ook een Nederlands vrouwenteam. En als solidariteit met de vrouwen die daar onderdrukt worden: veertig procent gaat ten onder aan huiselijk geweld. Er gebeuren daar allerlei gekke dingen. En Erdogan vindt dat blijkbaar goed, dat is daar toegestaan. Misschien dat dat een reden is om daar te gaan wonen, dat je vrouw naar je moet luisteren, maar het is niet helemaal onze cultuur. Dan denk ik: als zo'n Nederlands elftal daar staat... ze hebben zich er niet in verdiept, de kranten hebben er vol van gestaan, maar ze lezen het blijkbaar niet. Dat ze het dan niet aangrijpen om ten opzichte van het Nederlandse vrouwenteam, want ik denk dat die meiden zich wél druk maken om wat er in Turkije gebeurt. Denk je nu echt dat Erdogan de spelers van het Nederlands elftal de gevangenis ingooit omdat ze protest aantekenen tegen de onderdrukking van vrouwen in Turkije? Dat geloof je toch niet? Het zijn slappe jongens, die nu als mosterd na de maaltijd na Noorwegen en Duitsland ook met iets komen. Beter dan niets hoor, maar de glans is er een beetje af."