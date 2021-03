Kraay junior: ‘Hij tekent binnen drie weken in de top vier van de Eredivisie'

Vrijdag, 26 maart 2021 om 22:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:56

Sam Beukema gaat spoedig een contract tekenen bij een topclub in de Eredivisie, weet Hans Kraay junior vrijdagavond te melden. De analist van ESPN zegt informatie te hebben dat de 22-jarige verdediger van Go Ahead Eagles binnen nu en drie weken een nieuwe club vindt. Kraay junior weet tevens te melden dat Feyenoord niet bij de kanshebbende clubs zit, vanwege een gebrek aan financiële mogelijkheden.

Beukema wordt al een tijdje in verband gebracht met clubs uit de Eredivisie. De centrale verdediger is bezig aan een uiterst sterk seizoen bij Go Ahead en werd door de Keuken Kampioen Divisie verkozen tot beste speler van de derde periode. Go Ahead beschikt dit seizoen over de minst gepasseerde defensie met negentien tegentreffers en doet het daarmee aanzienlijk beter dan de rest van de clubs in de top van de ranglijst. De ploeg van trainer Kees van Wonderen wist in zeven van de laatste negen competitiewedstrijden de nul te houden.

Kraay junior weet vrijdagavond te melden dat een transfer van Beukema naar de Eredivisie niet lang op zich laat wachten. “Ik kan je garanderen dat hij binnen drie weken in de top vier van de Eredivisie tekent", laat de analist weten bij Voetbal op Vrijdag van ESPN. "En dat zal niet bij Feyenoord zijn, want die kunnen hem niet betalen.” Beukema moet naar verluidt zevenhonderdduizend euro kosten en gaat vermoedelijk tekenen bij AZ. Opmerkelijk is dat Beukema zich dit seizoen clubtopscorer mag noemen bij Go Ahead met zeven treffers. "Hij is echt de nieuwe Jaap Stam, zo voetbalt hij ook", aldus Kraay junior optimistisch.

Voetbal International liet vrijdag weten dat Feyenoord wel degelijk geïnteresseerd is in Beukema. Arne Slot, die vanaf komend seizoen aan het roer staat in Rotterdam, zou zelfs al in Deventer hebben gekeken naar de verdediger. Slot zou in Beukema een jongere versie van Eric Botteghin zien. Beukema, wiens contract in Deventer doorloopt tot medio 2023, wil alleen naar een club die een goed plan voor hem heeft. Zijn transferwaarde wordt door Transfermarkt momenteel geschat op 525.000 euro.