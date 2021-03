Van der Gijp krijgt het heel warm van Wijnaldum: ‘Dit is zó ontzettend dom’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 21:24 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:30

René van der Gijp heeft vrijdag gereageerd op de persconferentie die Georginio Wijnaldum samen met bondscoach Frank de Boer gaf voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (4-2 verlies). Van der Gijp haalt uit naar Wijnaldum, die geagiteerd reageerde op een vraag van Pascal Kamperman wat voor statement Oranje zou kunnen maken tegen Qatar.

"Ik heb nagedacht over de vraag die je stelde met betrekking tot racisme en Qatar", zei Wijnaldum op de persconferentie. "Begrijp je wel wat je doet eigenlijk? Door de racisme-discussie te vergelijken met de situatie in Qatar? Eigenlijk zeg je: 'Als iemand racistisch is naar een in dit geval bruin persoon, mag je niet voor jezelf opkomen, want je gaat wel voetballen in Qatar'. Dat is heel fout wat je doet. Dat is wel zo." Kamperman verdedigde zich door te zeggen dat hij alleen wilde weten wat voor statement Oranje zou kunnen maken.

De beelden werden vrijdag ook getoond in Veronica Inside. "Ik krijg het hier heel warm van", zegt René van der Gijp. "Dit is zo'n gelul. En dit slaat zó nergens op. Die man stelt gewoon een hele normale vraag. Van: 'Jullie maakten toen een statement, wat voor statement ga je nu maken?' Meer vraagt die man niet. Zoals Wijnaldum erop ingaat is gewoon zó dom, zó ontzettend dom." Wilfred Genee maakt bekend dat Wijnaldum na de persconferentie contact heeft gezocht met Kamperman om het akkefietje uit te spreken.

Het vooral doet Van der Gijp denken aan de boycot die het Nederlands elftal uitsprak over Veronica Inside na de grap van Johan Derksen over Akwasi. "Die boycot is uitgesproken door Wijnaldum, Virgil van Dijk en Memphis Depay", weet Van der Gijp. "Dat waren de drie die die boycot erdoorheen hebben geduwd. Maar ons boycotje was natuurlijk heel makkelijk, want dat ging niet om de grap van Johan, maar meer om het feit dat ze heel moeilijk met kritiek om kunnen gaan. Ze vonden het al lang niet prettig, wat wij deden. Maar ik moest lachen toen ik ernaar zat te kijken, omdat ik bij mezelf dacht: dit is dus te groot. Onze boycot, dat kan, dat is klein. Dan stuur je even een appje de groep in, van: 'Jongens, we boycotten dat VI.' Dan kan er weinig gebeuren. Maar app eens de groep in: 'We gaan niet naar Qatar.' Dat wordt moeilijker. Dat is te groot. Dat kan hij niet overzien."

Ook Derksen was niet onder de indruk van de persconferentie van Wijnaldum, die volgens hem niet fel genoeg was over de situatie in Qatar. "Dan denk ik: je woont in Engeland. Je hebt daar toch ook tv?", aldus Derksen. "Je hebt daar de kwaliteitskranten The Times en The Guardian, die schrijven erover, en je hebt er geen mening over. Ik was het eens met de vergelijking van die journalist: één supporter van FC Den Bosch roept wat tegen die jongen van Excelsior Rotterdam (Ahmad Mendes Moreira, red). Kwalijk, dat moeten we niet tolereren. Maar een gepassioneerde, geëmotioneerde Wijnaldum op tv, die goede teksten had... Er overlijden 6.500 mensen bij de bouw van stadion in Qatar en hij weet eigenlijk niet wat er speelt. Dan kan hij wel boos zijn op een journalist die daarover begint, maar dat is nou selectieve verontwaardiging. Een klein incidentje in Den Bosch vindt hij belangrijker dan een waanzinnige schending van de mensenrechten in Qatar. Dan sta je niet met beide voeten in deze maatschappij."