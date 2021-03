Feyenoord weigert kapitaalinjectie van vijftig miljoen euro

Vrijdag, 26 maart 2021 om 20:41 • Jeroen van Poppel

Feyenoord heeft een bedrag van vijftig miljoen euro geweigerd, zo meldt Voetbal International. Het weekblad heeft stukken in handen waaruit blijkt dat Aat van Herk, een Rotterdamse miljardair die in de Quote 500 staat, vijftig miljoen euro in de club wilde stoppen. Dat geld kon gebruikt worden om De Kuip en daarna ook spelers te kopen.

Het bedrag van vijftig miljoen euro werd in mei vorig jaar aangeboden aan Feyenoord, zo blijkt uit een presentatie die circuleert bij de Vrienden van Feyenoord en nu in handen is van Voetbal International. Van Herk bood vijftig miljoen euro aan de Eredivisionist om De Kuip weer in eigen handen te krijgen. Het stadion is door Feyenoord onderpand ingezet voor een overbruggingsfinanciering van Goldman Sachs, waar Feyenoord zich met het geld uit zou kunnen kopen.

Van Herk hoefde met nadruk geen aandelen of zeggenschap terug voor het geld, maar eiste wel dat Feyenoord het stadion ermee zou terugkopen. Het geld dat dan nog over zou blijven, zou de club mogen gebruiken om de selectie mee te versterken en om achterstallig onderhoud van het stadion aan te pakken. Van Herk ziet geen heil in de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord, iets dat door de miljardair eerder 'een kansloos project' werd genoemd. Ook zou Van Herk willen voorkomen dat Feyenoord in Amerikaanse handen valt, waarover al tijden geruchten gaan.

De berichtgeving wordt aan Voetbal International bevestigd door een van de personen die aanwezig was bij de presentatie van de aanbieding. De anonieme aanwezige bevestigt dat ook Mark Koevermans, de algemeen directeur van Feyenoord, daarbij was. "Fijn dat jullie bronnenonderzoek doen. Ik zat daar inderdaad bij en Feyenoord zei inderdaad nee tegen de vijftig miljoen van Van Herk, ik keek dan ook raar op toen ik Koevermans van de week hoorde zeggen dat hij dat plan niet kent. Hij zat er zelf namelijk bij."