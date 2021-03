Almere houdt slechte statistiek in stand en verzuimt plek twee over te nemen

Vrijdag, 26 maart 2021 om 20:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:44

Almere City is er vrijdagavond niet in geslaagd om de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen van De Graafschap. De ploeg van interim-trainer Jeroen Rijsdijk liep op bezoek bij MVV Maastricht tegen een pijnlijke 2-0 nederlaag aan. Een nederlaag die pas in de slotfase tot stand kwam door treffers van Sven Blummel en Joy-Lance Michels. Het lukte Almere nog nooit om in competitieverband te winnen bij MVV. De ploeg blijft door het puntenverlies derde, terwijl MVV een flinke sprong maakt en stijgt van de veertiende naar de elfde plek.

De bezoekers uit Flevoland, die het nog altijd moeten doen zonder de geblesseerde aanvoerder Ryan Koolwijk, begonnen wel sterk aan het treffen met de nummer veertien van de ranglijst. De ploeg van Rijsdijk was in de openingsfase het dichtst bij de openingstreffer, maar zag meerdere pogingen niet gepromoveerd worden tot een treffer. Het eerste schot tussen de palen van Faris Hammouti kon na een kwartier spelen simpel worden gepakt door doelman Mike Havekotte.

Het grootste gevaar in de eerste helft kwam van de voet van Arne Naudts, die met een verraderlijk rolletje doelman Michael Woud probeerde te verrassen. Laatstgenoemde was echter net op tijd bij de bal om de 1-0 te voorkomen. ‘De eerste helft in De Geusselt bood net zo veel entertainment als de gemiddelde Vinex-wijk in Almere’, vatte MVV het eerste bedrijf treffend samen op Twitter. Na rust trok Almere het initiatief meer naar zich toe, maar was het wederom Hammouti die ongelukkig was in de afronding. De middenvelder dook gevaarlijk op voor Havekotte, waarna Lux Mares ternauwernood met de punt van zijn schoen de bal over zijn eigen achterlijn wist te werken.

In de slotfase kon het duel beide kanten op en was het de ploeg van Darije Kalezic die aan het langste eind trok. Nadat eerst Blummel met zijn linker via de onderkant van de lat raak schoot in de korte hoek, voltrok Michels het vonnis voor de thuisploeg. De aanvaller werd de diepte in gestuurd en stifte de bal met links fraai over de uitkomende Woud: 0-2. Almere probeerde in de absolute slotfase wel een aansluitingstreffer te forceren, maar kwam niet dichterbij dan een schot van Radinio Balker, die in de handen eindigde bij Havekotte.