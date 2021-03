‘Feyenoord wil Rafael Santos Borré weghalen bij River Plate’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 20:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:32

Feyenoord heeft belangstelling voor Rafael Santos Borré, zo meldt de Argentijnse tak van ESPN. Het nieuws wordt in het land bevestigd door Olé. De 25-jarige spits van River Plate beschikt over een aflopend contract en is in de zomer dan ook transfervrij op te halen. Borré won bij de Argentijnse topclub de concurrentiestrijd van Lucas Pratto, die in januari op huurbasis naar Feyenoord kwam.

Borré werd in 2015 door Atlético Madrid als groot talent weggeplukt bij Deportivo Cali. De Colombiaanse aanvaller kon de verwachtingen die hoorden bij de transfersom van vijf miljoen euro echter niet waarmaken en maakte nooit zijn debuut voor Atlético. Na uitleenbeurten bij Deportivo Cali en Villarreal keerde Borré in 2017 terug naar Zuid-Amerika om bij River Plate te gaan spelen.

De centrumspits staat na 130 officiële wedstrijden voor laatstgenoemde club op 50 goals en 16 assists. Afgelopen zondag imponeerde Borré met vier goals tegen Godoy Cruz (1-6), een wedstrijd die gespeeld werd in het kader van de Copa Diego Maradona. Ook speelde Borré twee keer voor het Colombiaanse nationale elftal, zonder te scoren. Feyenoord beschikt met Bryan Linssen, Róbert Bozeník, Nicolai Jörgensen en Pratto over vier spitsen, waarvan de laatste in de zomer terugkeert bij River Plate.