Voormalig FC Emmen-spits Ruud ter Heide veroordeeld tot 14 jaar cel

Vrijdag, 26 maart 2021 om 19:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:02

Ruud ter Heide is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor het doodsteken van Roelof Esman uit Winterswijk. Dat gebeurde in de zomer van 2017 na een uit de hand gelopen ruzie bij een café in het Twentse Reutum. Ter Heide kreeg in eerste instantie een celstraf van twaalf jaar opgelegd, maar moet nu twee jaar langer brommen. Zijn broer Frank, die eveneens bij de dodelijke steekpartij betrokken was, komt per direct vrij.

Het ging mis voor Ter Heide en zijn broer toen ze op een zomeravond in 2017 in een café ruzie kregen met een aantal uit Winterswijk afkomstige mannen. Het handgemeen begon binnen en zette zich vervolgens buiten voort. Daarbij zou Ter Heide het slachtoffer dodelijk hebben gestoken met een mes, die hij mee had genomen uit de keuken van het café. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft nu geoordeeld dat Ter Heide de man heeft gedood en diens broer heeft verwond. Ruud en Frank ter Heide kregen in eerste instantie twaalf jaar cel opgelegd omdat ze even schuldig zouden zijn aan het dodelijke steekincident.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onderzoek heeft uitgewezen dat Frank zonder mes heeft gehandeld, waardoor zijn straf aanzienlijk lager uitkomt. Hij is in hoger beroep alleen veroordeeld voor openbare geweldpleging en zag een jaar cel tegen zich opgelegd worden. Die straf heeft hij inmiddels uitgezeten, waardoor hij per direct op vrije voeten komt. Ruud stak het slachtoffer drie keer in zijn rug en verwondde diens broer ook middels messteken, die hij aanviel nadat zijn eigen broer met hem in een handgemeen terecht was gekomen. Het mes dat door Ter Heide werd gebruikt bij de aanval werd nog dezelfde avond door de politie aangetroffen bij de oud-profvoetballer.

De afgelopen drie jaar hebben de broers Ter Heide met geen woord gerept over de fatale nacht, totdat ze vlak voor het hoger beroep met een verklaring kwamen. Daarin gaf Ruud aan het mes te hebben afgepakt van het latere slachtoffer, om zich vervolgens te verdedigen. Hij zou daarbij 'per ongeluk' hebben gestoken. Daarvoor is volgens het gerechtshof onvoldoende bewijs, waardoor zijn celstraf vrijdag werd verhoogd van twaalf naar veertien jaar. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden opnieuw twaalf jaar voor beide broers, maar daar komt het gerechtshof nu van terug.

Ruud ter Heide doorliep de jeugdopleiding bij FC Twente en maakte in Enschede tevens zijn debuut in het betaalde voetbal in 2001. Het meest bekend werd hij van zijn tijd van AGOVV en FC Emmen. In Apeldoorn vormde hij een aanvalsduo met Dries Mertens en kwam hij in 99 wedstrijden 51 keer tot scoren. Bij Emmen kwam hij tot 40 treffers in 85 optredens. Verder speelde hij in Nederland voor SC Cambuur en PEC Zwolle. In het seizoen 2011/12 werd hij met PEC Zwolle kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.