Vrijdag, 26 Maart 2021

Twee Premier League-clubs volgen Danjuma

Na Marcos Rojo hoopt Boca Juniors ook Sergio Romero op te pikken bij Manchester United. Er zijn echter meerdere clubs in de markt voor de Argentijnse doelman, die in het bezit is van een aflopend contract. (Fabrizio Romano)

AS Roma is van plan om al zijn spelers boven de dertig komende zomer te lozen. Voor Chris Smalling en Henrikh Mkhitaryan wordt er door de Romeinen echter een uitzondering gemaakt. (La Gazzetta dello Sport)

Arnaut Danjuma Groeneveld kan volgend seizoen mogelijk weer in de Premier League acteren. De vleugelaanvaller van Bournemouth heeft zich in de kijker gespeeld bij Southampton en West Ham United. (The Sun)

Chelsea is in de markt voor Jesús Manuel Corona. De Mexicaanse vleugelspeler met een verleden bij FC Twente is in juni voor 23 miljoen euro op te halen bij FC Porto en kost daarna 35 miljoen euro. (O Jogo)

In de zoektocht naar een nieuwe manager is Celtic uitgekomen bij Roy Keane. Er zijn al gesprekken gevoerd met de oud-middenvelder, die tot dusver alleen Sunderland en Ipswich Town kortstondig zelfstandig onder zijn hoede had. (The Sun)