Driessen ergert zich kapot aan Depay: ‘Hoe is dat in godsnaam mogelijk?’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 16:57 • Rian Rosendaal

Valentijn Driessen is niet bepaald onder de indruk van het eerste halfjaar van Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de chemie tussen de coach en de spelersgroep van Oranje er nog niet echt is. Een groot verschil met de situatie onder diens voorganger Ronald Koeman, zo oordeelt Driessen vrijdag voorafgaand aan het thuisduel met Letland van zaterdagavond.

"Ik denk dat het aan de oppervlakte niet zorgwekkend is, want je hebt nog negen wedstrijden te gaan", zo opent Driessen in een video-item van de ochtendkrant. "Je kan nog een hele hoop goedmaken en je krijgt straks ook het EK." Er lijkt desondanks een hoop mis te zijn bij Oranje, "Maar ik denk dat er onderhuids wel de nodige fricties zijn. En vandaag lees ik Depay die zegt dat de sfeer nog steeds goed is. Dan denk ik: Hoe is dat in godsnaam mogelijk? De sfeer kan helemaal niet goed zijn en we weten ook dat die helemaal niet zo goed is. De sfeer is zeker niet zo goed als onder Ronald Koeman. Je verliest met 4-2 van Turkije, dan kan het gewoon niet dat je een normale sfeer hebt. Dan kun je er net zo goed mee stoppen, want je moet elkaar wel scherp houden. En dat mag best ten koste gaan van de sfeer af en toe", aldus de verbaasde voetbalverslaggever.

Driessen maakt zich zorgen over Oranje, dat in 2019 nog indruk maakte met een finaleplaats tijdens de eindronde van de Nations League. "Dit is in feite de WK-groep, ze zouden alleen maar moeten groeien. En wat je nu ziet is dat ze juist terugvallen sinds het vertrek van Ronald Koeman. Frank de Boer staat nu zeven wedstrijden aan het roer en weet maar twee keer te winnen." Driessen denkt overigens niet dat de KNVB nog vóór het EK zal ingrijpen. "Dat gaan ze niet doen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de spelersgroep niet zo mondig is als in de tijden van Johan Cruijff en Ruud Gullit, die met hun vuist op tafel sloegen. Maar ook naar buiten toe wordt niet geuit van wat er misgaat. Depay en Georginio WIjnaldum zijn de leidende mensen, maar daar komen alleen maar algemeenheden uit."

De sportjournalist heeft al signalen ontvangen dat het intern onrustig zou zijn bij Oranje. "De chemie tussen deze trainer en deze spelers is veel minder dan de chemie die Ronald Koeman had met deze spelers", trekt Driessen een veelzeggende vergelijking. "En Koeman heeft het natuurlijk uitstekend gedaan. De spelers vonden het jammer dat hij wegging, want De Boer is een héél ander type. En af en toe matcht dat veel minder met spelers zoals Depay en Wijnaldum. Depay werd natuurlijk iedere keer op scherp gezet door Koeman." Driessen denkt dat het EK al cruciaal is voor de toekomst van De Boer als bondscoach. "Hij zal dan moeten leveren. En als dat niet gebeurt dan is het denk ik einde verhaal."