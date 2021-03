Marokko verzekert zich zonder zelf te spelen van ticket voor Afrika Cup

Vrijdag, 26 maart 2021 om 16:41

Marokko heeft zich zonder zelf te spelen verzekerd van een ticket voor de Afrika Cup, die over een klein jaar afgewerkt wordt. Door het 2-2 gelijkspel in de wedstrijd tussen Burundi en de Centraal Afrikaanse Republiek zijn de Leeuwen van de Atlas reeds zeker van de eerste plaats in Groep E van de kwalificatiecyclus voor de Afrika Cup. Marokko speelt vrijdagavond zelf in en tegen Mauritanië.

Mocht Marokko winnen in het Stade Cheikha Ould Boïdiya, komt het puntentotaal na vijf wedstrijden op dertien. Burundi en Mauritanië hebben momenteel vijf punten, terwijl de Centraal Afrikaanse Republiek vier punten verzamelde. Marokko won voorlopig drie wedstrijden en slaagde er alleen tegen Mauritanië niet in om een zege te boeken, aangezien de eerste ontmoeting in een 0-0 gelijkspel eindigde.

De eerste twee ploegen in de poule plaatsen zich voor de Afrika Cup, die tussen januari en februari 2022 in Kameroen gespeeld wordt. Marokko besluit de kwalificatiecyclus deze week met wedstrijden tegen Mauritanië en Burundi. Bondscoach Vahid Halilhodzic heeft onder meer Oussama Tannane (Vitesse), Hakim Ziyech (Chelsea), Sofyan Amrabat (Fiorentina) en Zakaria Aboukhlal (AZ) opgeroepen voor deze interlandperiode.

Marokko is het vijftiende land dat zich kwalificeert voor de eerstvolgende Afrika Cup. Naast gastland Kameroen en Marokko zijn ook Senegal, Algerije, Mali, Tunesië, Burkina Faso, Guinee, De Comoren, Gabon, Gambia, Egypte, Ghana, Equatoriaal-Guinea en Zimbabwe al zeker van deelname. Daar gaan zich de komende tijd nog negen deelnemers bij voegen.