Van de Looi countert Afellay: ‘Denk niet dat hij hem veel heeft zien spelen’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 15:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:03

Cody Gakpo en Sven Botman begonnen woensdagavond op de bank in het openingsduel van Jong Oranje met Jong Roemenië (1-1), De kans is echter zeer reëel dat het duo zaterdag aan de aftrap verschijnt van de ontmoeting met de generatiegenoten van Duitsland. Bondscoach Erwin van de Looi wil zijn opstelling een dag voor de belangrijke groepswedstrijd evenwel nog niet prijsgeven. Daarnaast gaat hij dieper in op de kritiek van Ibrahim Afellay op de opstelling van Jong Oranje van twee dagen geleden.

Botman raakte onlangs geblesseerd bij Lille OSC en het treffen met de Roemenen kwam derhalve nog te vroeg voor de centrumverdediger. "Met Sven gaat het goed, volgens mij wel. Hij heeft alles meegedaan. Geen klachten, ik heb niks gehoord van de medische staf. Hij kan spelen morgenavond", zo klinkt het vrijdagmiddag op de persbijeenkomst voorafgaand aan de clash met Duitsland hoopvol uit de mond van Van de Looi. Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Of hij gaat spelen? Dat horen de jongens morgen (zaterdag, red.)."

Gakpo kwam woensdag na rust als invaller binnen de lijnen. De PSV'er lijkt fit genoeg voor een basisplaats, maar ook in dit geval laat Van de Looi zich niet in de kaarten kijken. "Of hij gaat starten? Dat is eenzelfde vraag als over Sven", blijft de keuzeheer van Jong Oranje op de vlakte. "De jongens horen morgen de opstelling. Maar we hebben Cody niet voor niks meegenomen." Van de Looi verlegt de aandacht vervolgens naar de forse kritiek die Afellay eerder deze week had op de opstelling van Jong Oranje. De analist vond het onder meer onbegrijpelijk dat er op het middenveld een basisplaats was voor Ludovit Reis. De middenvelder werd zelfs als dissonant in het elftal neergezet.

"Iedereen mag een mening hebben. Daar is niks mis mee, dat is alleen maar mooi", blijft de bondscoach rustig onder de kritiek van Afellay op de opstelling. "Aan de andere kant denk ik dat Ibrahim hem (Reis, red.) beoordeelt op de afgelopen wedstrijd tegen Roemenië. Ik denk niet dat hij hem verder veel heeft zien spelen, ook niet in de afgelopen twee jaar, in de rol waarin hij heeft gespeeld bij Jong Oranje. Dus dat is prima, op basis van die wedstrijd tegen Roemenië was er ook best wat op aan te merken. Maar hij heeft volgens mij in de afgelopen twee jaar prima gespeeld voor ons. Op basis van één wedstrijd zullen wel meer jongens kritiek hebben gekregen. Dat is ook logisch als je onder je niveau speelt", zo besluit Van de Looi zijn uitleg.

Afellay was van mening dat Van de Looi niet voor de sterkste opstelling koos bij de start van het jeugd-EK. "Als je je eerste wedstrijd speelt op een EK, waar elk moment een meetmoment is en je een goed resultaat moet neerzetten, dan vind ik niet dat je moet beginnen met Cody Gakpo op de bank.” NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst gaf vervolgens aan dat Van de Looi heeft gezegd dat Gakpo net terug is van een blessure. Bovendien is zaterdag opnieuw een groepswedstrijd tegen het sterke Jong Duitsland.

In de optiek van Afellay had Abdou Harroui op het middenveld de voorkeur moeten krijgen boven Reis. ”Je moet toch eerst de eerste wedstrijd winnen? Voor hetzelfde geld verlies je deze wedstrijd. Het is dat de keeper (Kjell Scherpen, red.) er twee fantastische ballen uithaalt. Want op basis van de tweede helft heb je geen enkele kans gecreeerd." Perr Schuurs opende nog wel de score voor Jong Oranje, maar door de fraaie gelijkmaker door Andrei Ciobanu vanuit een vrije trap bleek een punt uiteindelijk het maximaal haalbare.