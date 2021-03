De Boer gaat dieper in op afwezigheid van Promes: ‘Daar zie ik hem niet’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 14:15

Quincy Promes behoorde wel tot de voorselectie van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (4-2 nederlaag), Letland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag), maar kreeg geen plek in het definitieve keurkorps. Bondscoach Frank de Boer gaat vrijdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Letland dieper in op de afwezigheid van de vleugelaanvaller van Spartak Moskou.

“We zitten nu kort voor het EK. Dat betekent dat alle spelers uit de voorlopige selectie bij ons in beeld blijven, ook al zitten ze nu niet bij de definitieve groep. Dat geldt bijvoorbeeld voor Quincy Promes, die ik nu niet geselecteerd heb. De concurrentie op zijn positie is groot en ik kies op dit moment voor anderen. Natuurlijk ken ik de verhalen rond hem, maar voor mij geldt maar één ding: je bent in Nederland onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Dus ik behandel hem net zoals alle anderen”, zo lichtte De Boer na het bekend worden van zijn selectie de absentie van Promes toe op de website van de KNVB.

Het artikel gaat verder onder de video Frank de Boer en Matthijs de Ligt bespreken Van Dijk, Blind en De Vrij Meer videos

Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Letland wordt De Boer nu opnieuw gevraagd naar de afwezigheid van Promes. Er wordt opgeworpen dat zijn selectie vijf vleugelaanvallers telt, terwijl dit er in de vorige interlandperiode zes waren. De Boer heeft momenteel de beschikking over Ryan Babel, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Calvin Stengs, Donyell Malen en Memphis Depay die op de flank uit de voeten kunnen. In de vorige interlandperiode waren dat Depay, Stengs, Malen, Promes, Babel en Berghuis, al moest de aanvaller van Galatasaray voortijdig het trainingskamp van Oranje verlaten wegens een coronabesmetting.

“Volgens mij heb ik er nog een extra in de voorhoede op dit moment”, reageert De Boer op de suggestie dat hij deze interlandperiode een aanvaller minder zou hebben. “Promes zou ook op tien kunnen spelen en daar hebben we nu in mijn ogen drie gegadigden voor, met Davy Klaassen, Georginio Wijnaldum en Donny van de Beek. Op links heb ik Donyell Malen, Ryan Babel, Memphis Depay en Steven Bergwijn. Dat zijn er vier.”

“Ik zie Promes niet echt aan de rechterkant, daar hebben we Steven Berghuis, Calvin Stengs en Bergwijn. Volgens mij heb ik genoeg mensen op die posities”, gaat de bondscoach verder. Er wordt aangehaald dat hij geen andere aanvaller heeft opgeroepen voor Promes, al was Bergwijn er tijdens de vorige interlandperiode niet bij omdat hij niet fit was. “Nee, maar ik kijk gewoon... Kijk, Bergwijn is er nu bij en die is de vorige keer afgevallen.”