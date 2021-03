Celstraf dreigt voor ADO-eigenaar door banden met Communistische Partij

United Vansen-eigenaar Wang Hui gaat mogelijk de gevangenis in. Follow The Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek, stelt dat de Chinese zakenman zichzelf in de problemen brengt door zijn nauwe banden met de Communistische Partij in China. Mocht Wang ADO uiteindelijk met verlies verkopen, dan loopt hij naar verluidt het risico om in de cel te belanden, zo klinkt het.

"De eigenaar van ADO Den Haag, United Vansen, is gelieerd aan de Communistische Partij China, zo blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Dat zou zowel de onverwachte aan- als verkoop van ADO Den Haag kunnen verklaren", zo probeert het onderzoeksplatform het naderende vertrek van Wang bij ADO te duiden. "Rond 2015 was er een golf van Europese clubs die door Chinese investeerders werden opgekocht, en nu, vijf jaar later, proberen zij de clubs massaal te verkopen. Dat heeft alles te maken met het beleid van president Xi Jinping."

Verschillende vermogende zakenlieden uit China stortten zich in 2015 op de Europese markt, met onder meer overnames bij Atlético Madrid en Wolverhampton Wanderers. Uit het grootschalige onderzoek van Follow The Money blijkt dat de Chinese president Xi Jinping op deze manier de weg wilde vrijmaken voor een hogere positie van China op de FIFA-ranking. Vanaf december 2016 echter gooit de Chinese regering het over een heel andere boeg. In People’s Daily, de belangrijkste krant van de Communistische Partij, werd destijds gewaarschuwd voor riskante investeringen in Europese voetbalclubs. Verschillende clubeigenaren krijgen in China zelfs gevangenisstraffen opgelegd, omdat ze de Chinese economie schade zouden hebben toegebracht.

In 2020 werd de waarschuwing over riskante investeringen in clubs nog eens herhaald, waarop Wang besloot om zijn aandelen van ADO in de verkoop te doen. Een verkoop met verlies kan echter een celstraf tot gevolg hebben voor de Chinese eigenaar. Simon Chadwick, hoogleraar Eurasian Sport aan de Emlyon Business School in het Franse Lyon, kan niet met zekerheid zeggen of Wang daadwerkelijk achter de tralies verwijnt. "De positie van de ex-eigenaar van Wolverhampton Wanderers is bijvoorbeeld redelijk. Hij heeft in 2015 en in 2017 vastgezeten. Maar momenteel lijkt hij veilig, omdat zijn bedrijf een rol speelt bij de ontwikkeling van een coronavaccin. Strategisch en politiek is hij belangrijk. Dat zal ook het lot van de familie Wang bepalen", zo klinkt het in gesprek met Follow The Money.

Het Algemeen Dagblad meldde woensdag dat United Vansen een akkoord heeft bereikt met Cosinus Group Capital Partners, een investeringsmaatschappij uit Zwitserland, over de overname van ADO. Momenteel wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt aan het rondmaken van de financiering van de overname. Bij het Zwitserse bedrijf staat de in Den Haag geboren Anthony Rothengatter aan het roer. ADO kampt net als veel clubs met de gevolgen van de coronacrisis en kan een financiële injectie daarom heel goed gebruiken.