De Ligt gaat in op eventuele vervanger Van Dijk: ‘Verdedigend sterker dan Blind’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 13:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:59

Matthijs de Ligt gaat vrijdagmiddag op een persmoment dieper in op het al dan niet meedoen van Virgil van Dijk aan het EK van deze zomer. De Oranje-international vindt dat de van een zware knieblessure herstellende verdediger een goede indruk maakt, al is deelname aan het eindtoernooi echt een race tegen de klok geworden voor de Liverpool-stopper. Daarnaast krijgt De Ligt wie hij achterin liever naast hem ziet spelen: Daley Blind of Stefan de Vrij.

Valentijn Driessen werpt op dat Van Dijk donderdag deel uitmaakte van een vergadering van het Nederlands elftal op Zoom. "Frank de Boer rekent niet meer op hem, maar wat voor indruk maakt hij op jou?", zo vraagt de chef voetbal van De Telegraaf. "We hebben met de spelersraad een meeting gehad en daar was hij ook bij", zo antwoordt De Ligt. "Op mij maakt hij een frisse indruk, hij is vrij in zijn hoofd. Ik weet natuurlijk niet hoe het er fysiek voorstaat, ik denk dat hij ook zichzelf niet te veel druk wil opleggen. Maar ik had wel het idee dat hij fris in zijn hoofd is en dat hij het allemaal dag voor dag bekijkt. Op het moment van het EK kijkt Virgil hoe het is. Ik denk dat het voor hem belangrijk is dat hij rust heeft in zijn hoofd en rustig kan herstellen. En niet de druk voelt van ons als team en als land om er per se bij te zijn."

"Hij bepaalt of hij erbij is en als hij erbij is, is hij erbij. En als Virgil er niet bij is, dan zullen andere jongens moeten opstaan", vervolgt De Ligt zijn relaas over de EK-kansen van Van Dijk, die al sinds oktober niet meer heeft gespeeld. "Maar gisteren (donderdag, red.) zag hij er goed uit." Driessen gaat vervolgens in op een eventuele vervanger van Van Dijk in het centrum van de Oranje-defensie. "Bij wie heb jij dan het beste gevoel, bij De Vrij of Daley Blind om samen mee te spelen?" De Ligt wil echter geen specifieke voorkeur opgeven. "Dat is een vraag die denk ik voor mij niet heel relevant is", stelt de Juventus-speler met een glimlach. "Uiteindelijk bepaalt de coach wie er speelt en wat we nodig hebben. Maar Daley is aan de bal één van de beste spelers waar ik mee heb gespeeld. Stefan daarentegen speelt in Italië, is fysiek sterk en verdedigend sterker dan Daley, denk ik."

"Het hangt ook van de tegenstanders af en daarbij hebben we ook nog jongens als Nathan Aké die erbij zitten. Dus er zijn genoeg opties om te spelen. Ik weet ook niet of ik speel, dat ligt natuurlijk ook nog eens aan de coach", zo benadrukt een lachende De Ligt. "Het hangt altijd van de wedstrijd af en uiteindelijk bepaalt de trainer. Wij moeten daar dan respect voor hebben", zo besluit De Ligt, die in voorbereiding is op zijn 25ste interland voor het Nederlands elftal. Zaterdag is Letland de opponent in de Johan Cruijff ArenA, terwijl dinsdag de ontmoeting met Gibraltar op het programma staat.