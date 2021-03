Frank de Boer bijt van zich af: ‘Ik weet niet of je Spanje hebt gezien'

Vrijdag, 26 maart 2021 om 13:54 • Laatste update: 14:05

Frank de Boer is het niet eens met de kritiek op het spel van Oranje na het met 4-2 verloren WK-kwalificatieduel met Turkije. De bondscoach geeft vrijdag op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Letland, die zaterdagavond om 18.00 uur op het programma staat in de Johan Cruijff ArenA, te kennen dat hij zich niet kan vinden in het verwijt dat het Nederlands elftal in Istanbul met een te laag tempo speelde.

“Het gaat ineens over het breien ofzo, terwijl we de laatste wedstrijden volgens mij het hoogste aantal van balsnelheid en vooruit spelen hadden”, zo pareert De Boer de kritiek op Oranje. “Dus het is niet zo dat wij rustig aan hebben gedaan. Ik weet niet of je gisteren Spanje hebt gezien, die hadden het ook verschrikkelijk lastig tegen Griekenland (speelden met 1-1 gelijk, red.). Dan probeer je gaatjes te vinden, dat is heel moeilijk. Dan moet je soms risico nemen, dat doen we ook.”

“De ene keer lijd je dan meer balverlies, misschien ook door de tegenstander, anderzijds door de vorm van een speler of het team”, gaat de keuzeheer verder. “Ik denk dat wij altijd proberen zo snel en direct mogelijk te spelen. Daar hebben we ook de types voor. Daley speelt bij Ajax op zo'n manier, zijn eerste gedachte is altijd vooruit. Frenkie wil ook altijd vooruit spelen. Volgens mij hebben we ook bijna niet teruggespeeld op Tim, bijvoorbeeld.”

“Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je kansen creëert. We hebben in de eerste helft een paar redelijke aanvallen gehad met Donyell Malen. Dat wil je gewoon meer zien. Dan gaat het om kleine details. Hopelijk kunnen we die details die we gemist hebben meenemen naar het duel met Letland”, concludeert De Boer. Hij benadrukt dat Tim Krul in afwezigheid van Jasper Cillessen de eerste keeper bij Oranje blijft.

“Tim is op dit moment mijn eerste keeper, maar iedereen is belangrijk in de selectie en moet het laten zien”, stelt De Boer, die Marco Bizot opriep als de vervanger van de geblesseerde Cillessen en ook Maarten Stekelenburg nog tot zijn beschikking heeft. “We hebben veel vertrouwen in onze keepers. Helaas is Jasper niet beschikbaar, nu moet Tim het laten zien. Maar Maarten doet het ook fantastisch en zal proberen om de druk op te voeren.”