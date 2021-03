Zaakwaarnemer Pratto: ‘Ik weet niet waar deze berichten vandaan komen’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 12:53 • Chris Meijer

Het huwelijk tussen Feyenoord en Lucas Pratto is voorlopig nog geen succes, maar de 32-jarige spits is niet van plan om voor het einde van het seizoen al terug te keren naar Argentinië. Zijn zaakwaarnemer Gustavo Goñi benadrukt in het radioprogramma Fútbol 910 nog eens dat Pratto tot het einde van het seizoen in Rotterdam zal blijven. Het is nog de vraag hoe de toekomst van Pratto er na dit seizoen uitziet.

Pratto werd in januari door Feyenoord binnengehaald om de keuze van trainer Dick Advocaat voor de spitspositie te vergroten, aangezien Nicolai Jörgensen en Robert Bozeník destijds geblesseerd waren. Advocaat gebruikte de van River Plate gehuurde spits in de eerste vijf competitiewedstrijden na de winterstop - waarvan twee duels als basisspeler - maar doet sindsdien geen beroep meer op hem. De laatste weken krijgt Bryan Linssen, van origine een vleugelaanvaller, de voorkeur in de punt van de aanval. Waar Jörgensen en Bozeník zo nu en dan nog minuten krijgen als invaller, zat Pratto de afgelopen acht Eredivisie-wedstrijden op de reservebank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de oefenwedstrijd tegen Willem II (1-0 nederlaag) kreeg Pratto woensdag wel speelminuten van Dirk Kuyt, die voor zijn examen voor de cursus Coach Betaald Voetbal de leiding had. “Ik weet niet waar deze berichten vandaan komen. Hij speelde net nog negentig minuten in een oefenduel”, zo reageert Coñi over de berichten dat Pratto voortijdig zou terugkeren naar River Plate. De Beer heeft bij River Plate nog een contract tot de zomer van 2022, maar kwam bij de Argentijnse grootmacht ook niet aan spelen toe en kon daardoor op huurbasis naar Feyenoord verkassen.

Door Zuid-Amerikaanse media wordt Pratto gelinkt aan een overstap naar Universidad Católica (waar hij tussen 2010 en 2011 speelde) en Vélez Sarsfield (waar hij tussen 2012 en 2015 speelde). “Dat is erg voorbarig. We gaan eerst zitten met River Plate en kijken wat de plannen zijn. En we moeten kijken of er nog iets uit Europa komt”, zegt zijn zaakwaarnemer. Het forse salaris van Pratto bij River Plate zou een struikelblok vormen voor een overstap. “Hij is een vechter is fysiek en geestelijk heel sterk. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. In het voetbal kan alles van het ene op het andere moment veranderen.”