Thierry Henry is racisme spuugzat en verwijdert alle accounts op social media

Vrijdag, 26 maart 2021 om 12:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:57

Voor Thierry Henry is de maat vol. De oud-aanvaller van Arsenal, Barcelona en Frankrijk kondigt vrijdag aan dat hij met ingang van zaterdag niet langer actief zal zijn op zijn social media-kanalen. Henry wil pas aan een terugkeer denken op het moment dat de bedrijven achter de platformen op social media daadkrachtig gaan optreden tegen onder meer racisme en online pesten.

Henry vindt het onbegrijpelijk dat er wél hard wordt opgetreden tegen inbreuk van auteursrechten, maar dat racistische uitingen en beledigingen niet strafbaar lijken te zijn. "De enorme hoeveelheid racisme en het pesten en de daaruit voortvloeiende mentale martelingen zijn te giftig om te negeren", zo schrijft de onlangs bij Montreal Impact vertrokken coach op Twitter, Instagram en Facebook. "Er MOET enige verantwoording zijn. Het is nu veel te gemakkelijk om een account aan te maken, het te gebruiken om zonder gevolgen te pesten en lastig te vallen en toch anoniem te blijven."

Hi Guys From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg