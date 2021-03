Remko Bicentini kent vliegende start van kwalificatiecyclus voor WK 2022

Vrijdag, 26 maart 2021 om 12:28 • Chris Meijer • Laatste update: 12:32

Het Canada van assistent-bondscoach Remko Bicentini is uitstekend aan de kwalificatiecyclus voor het WK van 2022 in Qatar begonnen. In het Amerikaanse Orlando wonnen de Canadezen met 5-1 van Bermuda. “Het is een must om goed van start te gaan, wil je in deze ronde groeien”, geeft Bicentini te kennen in gesprek met Voetbalzone. Canada neemt het in de eerste fase van de WK-kwalificatie eveneens op tegen Suriname, Aruba en de Kaaimaneilanden.

Bicentini werd eind vorig jaar na zijn vertrek als bondscoach van Curaçao aangesteld als assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van Canada. De 52-jarige oefenmeester uit Wijchen bracht in januari al drie weken door met de Canadese ploeg, voor een trainingskamp in Florida met spelers die allen actief zijn in de Amerikaanse Major League Soccer of in de eigen Canadian Soccer League. Deze interlandperiode zijn ook spelers uit Europa van de partij, waardoor Bicentini deze week op het trainingsveld staat met onder meer Alphonso Davies (Bayern München), Cyle Larin en Atiba Hutchinson (allebei Besiktas).

“We hebben een sterke selectie, de spelers spelen ook al langer bij elkaar. Alphonso Davies is en echte topper, ik denk dat hij één van de beste linkervleugelverdedigers van de wereld is”, geeft Bicentini te kennen. Canada, de nummer 73 van de FIFA-ranglijst, kende in de nacht van donderdag op vrijdag een goede start van de WK-kwalificatiecyclus tegen Bermuda, de nummer 169 van de wereld. Door een dubbelslag van Larin stond er al voor rust een 2-0 voorsprong op het scorebord in het Orlando City Stadium, de thuishaven van de gelijknamige Major League Soccer-club. Richie Laryea, uitkomend voor Toronto FC, gooide wedstrijd met 53 minuten op de klok op slot, door de 3-0 aan te tekenen.

‘Dit is het tweede grootste land ter wereld, dan heb je zóveel spelers’

Kane Crichlow deed na een uur spelen iets terug namens Bermuda, waarna Larin met zijn derde treffer van het duel en invaller Theo Corbeanu van Wolverhampton Wanderers in de slotfase de score opvoerden naar 5-1. Daarmee grijpt Canada de koppositie in de groep boven Suriname, dat een dag eerder met 3-0 won van de Kaaimaneilanden. De Canadezen staan zondagavond tegenover de Kaaimaneilanden, waarna in juni ontmoetingen met Aruba en Suriname volgen. De winnaar van de kwalificatiegroep plaatst zich voor de volgende fase van de WK-kwalificatiecyclus van de CONCACAF (de voetbalbond voor de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika). “Het absolute doel van Canada is het WK 2022 in Qatar, daar gaan we alles voor doen.”