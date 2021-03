Xabi Alonso hakt knoop door en ziet af van terugkeer in de Bundesliga

Vrijdag, 26 maart 2021 om 12:20 • Rian Rosendaal

Xabi Alonso blijft Real Sociedad trouw. De Spaanse club maakt vrijdag namelijk wereldkundig dat de trainer van het beloftenelftal zijn aflopende contract heeft verlengd tot medio 2022. Alonso werd eerder deze week door BILD nog genoemd als de belangrijkste kandidaat om Marco Rose op te volgen bij Borussia Mönchengladbach. Rose is met ingang van komend seizoen de hoofdcoach van Borussia Dortmund.

Alonso wil naar eigen zeggen onderdeel blijven uitmaken van het sportieve project dat door de leiding van Sociedad in gang is gezet. De voormalig middenvelder staat met het belofenteam momenteel bovenaan in de reguliere competitie, al staat men in punten (37) gelijk met Amorebieta. "Alonso heeft voor dit seizoen nog voldoende doelstellingen en ambities waarmee hij de spelers wil uitdagen", zo valt te lezen in de verklaring van het Sociedad-bestuur.

De beloftentrainer kwam na zijn actieve loopbaan terecht bij Real Madrid, waar zijn carrière als trainer gestalte kreeg. In 2019 koos Alonso ervoor om verder te gaan bij Sociedad. Als speler diende de voormalig controleur naast de Koninklijke onder meer Liverpool en Bayern München, waar zijn spelersloopbaan in 2017 ten einde kwam. Alonso veroverde onder meer tweemaal de Champions League, terwijl hij met Spanje Europees- en wereldkampioen werd.

Gladbach kan Alonso dus van het lijstje met kandidaten afstrepen. Erik ten Hag werd eerder dit jaar ook al genoemd als opvolger van Rose, maar volgens de Ajax-coach is er niets waar van gesprekken met de clubleiding. BILD schoof ook de namen van Jesse Marsch (Red Bull Salzburg), Florian Kohfeldt (Werder Bremen) en Gerardo Seoane (Young Boys) naar voren.