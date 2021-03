Sergio Padt draagt ‘belangrijke factor’ aan in keuze Nederland te verlaten

Vrijdag, 26 maart 2021 om 11:49 • Rian Rosendaal

Sergio Padt is bezig aan zijn laatste maanden als speler van FC Groningen. De Bulgaarse kampioen Ludogorets is met ingang van volgend seizoen de nieuwe werkgever van de dertigjarige doelman van de Trots van het Noorden. Padt had de mogelijkheid om zijn loopbaan af te sluiten in Groningen, maar het vooruitzicht van Europees voetbal bij Ludogorets trok de routinier uiteindelijk over de streep.

"Bij Ludogorets is er grote kans dat ik in de Champions League ga spelen, dat lijkt me heel erg mooi om mee te maken", verklaart Padt zijn keuze in een uitgebreid interview met Voetbal International. "Dat was een belangrijke factor. Als ik er nu aan denk, heb ik er echt heel veel zin in. Je horizon verbreden, met je gezin op avontuur gaan in een ander land", aldus de boomlange sluitpost, die sinds de zomer van 2014 is verbonden aan de nummer zes in de Eredivisie. Ludogorets gaat ruim aan kop in Bulgarije en bij het behalen van de landstitel wordt een ticket voor de voorronde in de Champions League in de wacht gesleept.

Padt geeft toe dat hij Groningen in 2019 al had kunnen inruilen voor een avontuur in het buitenland. "Toen heb ik samen met mijn vriendin Melanie alle plusjes en minnetjes op een rij gezet", vervolgt de scheidend doelman van de subtopper uit het hoge noorden. "We besloten toen het niet te doen, want onze jongste dochter was net geboren en de andere kinderen hadden het ook heel erg naar hun zin." Met het einde van zijn contract in zicht ging Padt wederom nadenken over zijn toekomst.

"Ik kon voor vierenhalf jaar bijtekenen bij FC Groningen, daar was ik echt enthousiast over", erkent Padt. "Maar Melanie zei: 'Wil je echt niet nog eens naar het buitenland? Daar hebben we het al zo lang over en dit is dé kans'. Op dat moment liet ook Ludogorets zijn belangstelling blijken, dus zijn we opnieuw alle plussen en minnen naast elkaar gaan zetten." Padt staat voor zijn tweede buitenlandse avontuur, nadat hij tussen 2011 en 2014 onder contract stond bij AA Gent.