‘Borussia Dortmund wil gigantisch bedrag overhouden aan verkoop Haaland’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 11:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:16

Borussia Dortmund is niet van plan om Erling Braut Haaland zomaar te laten gaan. ESPN meldt vrijdag op basis van verschillende bronnen dat de vraagprijs voor de Noorse topschutter is vastgesteld op 180 miljoen euro. Ondanks een doorlopend contract tot de zomer van 2024 wordt Haaland al enige tijd in verband gebracht met een voortijdig vertrek bij de huidige nummer vijf in de Bundesliga.

Haaland is onder meer genoemd als mogelijke aanwinst van Real Madrid, al is het door de financiële gevolgen van de coronacrisis en bovengenoemde vraagprijs nog maar de vraag of de Koninklijke deze zomer zaken gaat doen met Dortmund. In verschillende buitenlandse media verscheen al eerder het bericht dat de twintigjarige spits een ontsnappingsclausule van 75 miljoen euro in zijn huidige verbintenis heeft opgenomen, al is deze bepaling wel pas geldig na afloop van het seizoen 2021/22.

De sterspeler van Dortmund, die woensdag niet tot scoren kwam in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-3), wordt naar verluidt ook gevolgd door onder meer Manchester City, Manchester United, Barcelona en Juventus. Real lijkt echter voorlopig de beste papieren te hebben om Haaland op termijn over te nemen van BVB. De Noorse sensatie komt de Spaanse grootmacht wellicht nog tegen dit seizoen. Zowel Real als Dortmund staat namelijk in de kwartfinale van de Champions League. De Duitsers moeten voor een plaats in de halve eindstrijd zien af te rekenen met het Manchester City van manager Josep Guardiola.

Haaland is al sinds zijn komst in januari 2020 goud waard voor Dortmund, dat een enigszins teleurstellend seizoen doormaakt in de Bundesliga. De teller staat op 49 doelpunten in 49 optredens in alle competities. Matthias Sammer, sportief adviseur van Dortmund, adviseert de boomlange spits om nog minstens een jaar in Duitsland te blijven, ondanks de groeiende interesse. "Ousmane Dembélé ging misschien iets te vroeg naar Barcelona (in 2017, red.). Erling is nu al heel ver in zijn ontwikkeling, maar compleet is hij nog niet", zo klonk het deze week in gesprek met BILD.