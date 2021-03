Depay: ‘Als voetballer leef je in het moment, het WK in Qatar is nog ver weg’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 10:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:40

Memphis Depay constateert met tevredenheid dat er vanuit de voetballerij steeds meer aandacht komt voor de schending van de mensenrechten in Qatar, het land dat in 2022 het WK mag organiseren. De aanvaller van het Nederlands elftal zou graag zien dat meerdere landen een gezamenlijk statement afgeven, al weet Depay aan de andere kant ook dat de invloed van profvoetballers niet altijd even groot is.

De internationals van Noorwegen en Duitsland droegen eerder deze interlandweek shirts waarmee aandacht werd gevraagd voor de mensenrechten in Qatar. 'Mensenrechten' en 'Mensenrechten, op en naast het veld' viel te lezen op de shirts. "Ik vind het mooi dat ze zich zo uit durven te spreken", verklaart Depay in een vraaggesprek met NU.nl. "Nu de situatie in Qatar onder een vergrootglas ligt, moeten we kijken hoe we ons als spelers kunnen uitdrukken. Wij als spelers hebben een stem en die kunnen we gebruiken", benadrukt de speler van Oranje en Olympique Lyon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Duitse spelers vragen aandacht voor de mensenrechten in Qatar.

Een collectief statement ziet Depay dan ook zeker wel zitten. "Als we hier als collectief aandacht om vragen, dan is je boodschap groter dan wanneer een individu iets doet", aldus de aanvalsleider van Oranje, die nog niet precies weet hoe een dergelijke boodschap eruit zou moeten zien. "Er zijn heel veel varianten denkbaar. Daar kunnen we over praten." Depay geeft toe dat de situatie in Qatar soms heel ver weg voelt. "Als je zelf geen voetballer bent, is het misschien lastig om je voor te stellen, maar wij leven echt in het moment en kijken nooit vooruit. We zijn nu gefocust op de eerste wedstrijd (zaterdag tegen Letland, red.) en het WK in Qatar is voor ons nog ver weg."

De discussie over de mensenrechten in Qatar laaide onlangs weer op na een publicatie van The Guardian. In de laatste tien jaar zijn circa 6.500 arbeidsmigranten uit onder meer Sri Lanka, Bangladesh en India om het leven gekomen, onder meer bij de bouw van de WK-stadions. Het dodental zou zelfs nog hoger kunnen liggen, want de cijfers in bepaalde landen worden niet erg goed bijgehouden. De KNVB ziet ondanks alle problemen niets in een boycot van het WK, een boodschap die dinsdag op een persmoment nog eens werd herhaald door bondscoach Frank de Boer.