‘Arne Slot laat oog vallen op revelatie uit Keuken Kampioen Divisie’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 09:54 • Yanick Vos • Laatste update: 10:18

Go Ahead Eagles-verdediger Sam Beukema heeft zich volgens Voetbal International in de kijker gespeeld bij Feyenoord. Het weekblad schrijft over ‘voorzichtige belangstelling’ vanuit Rotterdam. De nieuwe trainer Arne Slot zou in de 22-jarige centrumverdediger een jongere versie van Eric Botteghin zien. Beukema lijkt hard op weg naar de uitgang bij de club uit Deventer, daar het lijstje van geïnteresseerde clubs uit binnen- en buitenland groeiende is.

Beukema maakt dit seizoen indruk in De Adelaarshorst. Hij mag zich onder trainer Kees van Wonderen vice-aanvoerder en met zeven doelpunten clubtopscorer noemen. In de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie werd hij gekozen tot beste speler, wat hem de Bronzen Stier opleverde. Met een transfer is hij vooralsnog niet bezig. Hij wil zich volledig richten op het seizoen met Go Ahead Eagles, zo heeft hij ook aan zijn vader laten weten. “Soms is het lastig. Mijn vader is trots en die kan ook niet alles voor zich houden, haha.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Promoveren naar de Eredivisie met Go Ahead zou Beukema ‘fantastisch’ vinden. “Bang ben ik nergens voor. Nee, ook niet als Feyenoord voor mij komt. Zo’n stap die Perr Schuurs maakt, van Fortuna naar Ajax, waarom zou ik zoiets niet kunnen?”, vraagt hij zich hardop af. “Of het wel of niet met een tussenstap is, ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat er nog veel meer in het vat zit.” Beukema zegt over zichzelf dat het in zijn karakter zit om ten koste van alles te willen slagen. “Ik ben zo leergierig en eager om te blijven investeren in mezelf. Dan zie ik geen plafond.”

Beukema, wiens contract in Deventer doorloopt tot medio 2023, wil alleen naar een club die een goed plan voor hem heeft. Hij zou het mooi vinden om ooit eens in een Europese topcompetitie te spelen. “Sven Botman bij Lille is een mooi voorbeeld. Zonder één minuut in Ajax 1 is hij onomstreden bij een titelkandidaat in Frankrijk. Daar kan ik echt van genieten. Zo kan het gaan, hè, het begint allemaal met geloof in jezelf”, aldus Beukema, wiens waarde door Transfermarkt wordt geschat op 525.000 euro.

‘Soms zeg ik tegen mijn ouders: ‘Bizar hoe het allemaal heeft kunnen lopen’’

Lees artikel