Van Hanegem: ‘Van der Vaart kwam met hem, maar hij was wissel bij Ajax’

Vrijdag, 26 maart 2021 om 09:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:33

Willem van Hanegem is woensdagavond flink geschrokken van het vertoonde spel van het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (4-2). De trainer in ruste zag bijn alle internationals van Oranje een ongemotiveerde indruk maken, terwijl het elftal van bondscoach Frank de Boer in de optiek van Van Hanegem normaal gesproken gewoon moet winnen van ploegen als Turkije.

"Het meeste wat mij irriteerde was de manier waarop ze er vaak bijliepen", zegt Van Hanegem in een interview met Hans Kraay junior van ESPN. "Helemaal op hun dooie gemak en balletjes breed spelen." De analist neemt gelijk Frenkie de Jong als voorbeeld: "Die begon al heel slecht, de eerste de beste bal raakte hij al kwijt. Voor zo'n geweldige speler is dat onmogelijk. En meteen daarna Georginio Wijnaldum. Die had het helemaal niet. Het is jaren geleden dat je hem bij het Nederlands elftal zag lopen en dacht: Hij vindt het helemaal niet leuk. Dat gevoel had ik nu ook. Terwijl hij de laatste jaren één van de beste middenvelder is. En als je hem nu zag, dat vond ik verschrikkelijk om te zien."

Kraay junior brengt vervolgens het optreden van Tim Krul naar voren. "Die had het niet, nee", luidt het duidelijke oordeel van Van Hanegem. "Ik hoorde iemand zeggen dat hij maar vier ballen heeft gehad. Nou, wees blij." De voormalig trainer krijgt daarna de vraag of Maarten Stekelenburg een kans verdient. "Het is net een vacaturebank geworden, al die sportstations", klinkt het op enigszins cynische wijze. "Krul is normaal een aardige keeper, maar dat was nu ook niks. En nu opeens komen we met Stekelenburg. Natuurlijk is het een goede keeper, maar die was gewoon wissel bij Ajax. En dan komt Rafael van der Vaart, die heeft met hem gespeeld. En hop: we geven hem (Stekelenburg, red.) er weer een baan bij."

Van Hanegem stelt vervolgens vraagtekens bij de keuze voor Kenny Tete als rechtsback. "Denzel Dumfries moet gewoon spelen. Ik heb helemaal niets tegen Frank de Boer, integendeel, maar dat was geen goede zet." Over de Oranje-verdediging tegen Turkije is de voormalig international sowieso niet erg tevreden. "Daley Blind verloor op één na alle kopduels. En de linksback (Owen Wijndal, red.) stond weer op twintig meter schuin voor hem. Dus die gaf nooit rugdekking. Na twee keer moet je dan toch denken: Ik moet toch in de buurt blijven. Blind had ook nog een keer een aanvaring met Wijndal. Je moet weten wanneer je kan en wanneer je niet kan. En niet maar gokken, dan krijg je dit soort voetbal", zo besluit Van Hanegem.