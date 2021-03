Ajax en PSV zien interesse in doelwit toenemen

Manchester United wil komende zomer Pedro Neto weghalen bij Wolverhampton Wanderers. De Engelse topclub hoopt dat de aanwezigheid van Bruno Fernandes helpt om hem over te halen voor een verhuizing naar Old Trafford te kiezen. (Football Insider)

(AS)

Moussa Diaby mag hopen op een zomerse toptransfer. De Franse aanvaller van Bayer Leverkusen staat al op de rader bij Arsenal, Bayern München, Borussia Dortmund en Manchester United, maar heeft zich nu ook in de kijker gespeeld bij Real Madrid. (AS)

(AS)

(The Sun)

Arsenal overweegt de komende transferperiode en bod uit te brengen op Mislav Orsic. De aanvaller maakte vorige week grote indruk in de Europa League met een hattrick tegen Tottenham Hotspur. (The Sun)

Torino heeft een bod van Liverpool op Wilfried Singo afgeslagen. De Italiaanse club zet in op een hoger bedrag dan de geboden twintig miljoen euro op de rechtsback, die ook in de belangstelling staat van AC Milan. (Tuttosport)