Loonoffer bij PSV: spelers en personeel leveren opnieuw in

Vrijdag, 26 maart 2021 om 07:20 • Yanick Vos • Laatste update: 07:32

De spelers, trainers, directie, ondernemingsraad en al het andere kantoorpersoneel van PSV zijn voor de tweede keer deze coronacrisis akkoord gegaan met een salarisoffer, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De nummer twee van de Eredivisie heeft te maken met forse omzetverliezen, met name doordat publiek niet welkom is bij wedstrijden. PSV heeft besloten om investeringen uit te stellen, terwijl algemeen directeur Toon Gerbrands een oproep doet aan de regering.

Volgens het regionale dagblad loopt PSV naar schatting 20 tot 25 miljoen euro mis doordat de wedstrijden in lege stadions worden afgewerkt. Door een eigen vermogen van ruim veertig miljoen euro staat de club er financieel nog goed voor, waardoor de komende tijd aan alle financiële verplichtingen kan worden voldaan en er ook spelers gekocht kunnen worden. Omdat de verliezen dit seizoen gigantisch zijn, is er onder het personeel en binnen de spelersgroep voldoende draagvlak voor de loonoffers, zo klinkt het. Vorig jaar mei leverde men bij PSV ook al salaris in. Die afspraken liepen tot aan 1 januari.

Hoeveel de bezuinigingen PSV oplevert is niet bekend. Vorige keer ging het om enkele miljoenen. Spelers zien volgens de krant onder meer af van een aantal bonussen. Gerbands laat weten dat PSV naast de loonreductie een totaalpakket van financiële reducties heeft kunnen doorvoeren. “Daarbij gaat het ook om het uitstellen van een aantal investeringen en het maken van een aantal andere keuzes. Onze uitgaven gaan daardoor omlaag en dat is in deze financieel lastige tijden meer dan welkom.” Tijdelijke contracten zijn niet verlengd, investeringen in het Philips Stadion en het stadion op De Herdgang zijn uitgesteld.

Gerbands roept de regering op om de sector betaald voetbal perspectief te bieden. Hij benadrukt in de krant dat het belangrijk is dat er snel helderheid komt hoe er volgend seizoen omgegaan moet worden met het toelaten van publiek bij wedstrijden. “Wij moeten op korte termijn aan supporters en sponsoren duidelijkheid geven over volgend seizoen. We hopen dat de regering snel met een plan komt voor onze sector.”