Curaçao haalt direct stevig uit bij debuut Guus Hiddink

Vrijdag, 26 maart 2021 om 06:55 • Yanick Vos • Laatste update: 09:25

Guus Hiddink heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Curaçao afgesloten met een ruime overwinning. Bij de start van de WK-kwalificatie werd in Willemstad met 5-0 afgerekend met Saint Vincent en de Grenadines. Bij Curaçao maakte Vurnon Anita (RKC Waalwijk) zijn debuut en verder kende Hiddink basisplaatsen toe aan Jarchinio Antonia (SC Cambuur) en Juriën Gaari (RKC Waalwijk).

Spelers als Eloy Room, Jeremy de Nooijer, Suently Alberto, Cuco Martina, Anthony van den Hurk, Juninho Bacuna en Leandro Bacuna, die allen in verleden hebben in het Nederlandse profvoetbal, verschenen eveneens aan de aftrap. Curaçao had slechts zeventien seconden nodig om de score te openen. Verdediger Kamol Bess van Saint Vincent en de Grenadines liep zich stuk rond het eigen zestienmetergebied en leverde de bal in bij Juninho Bacuna, die dankbaar profiteerde.

Curaçao had slechts 17 seconden nodig om tot scoren te komen. Juninho Bacuna zette de ploeg van Hiddink op 1-0. pic.twitter.com/c3Sft9QTOs — ESPN NL (@ESPNnl) March 26, 2021

Na zestien minuten spelen nam Van den Hurk het tweede doelpunt voor zijn rekening. De aanvaller van Helsingborgs IF werkte de bal van dichtbij binnen na een voorzet vanaf de rechterflank van Antonia en laatstgenoemde was ook belangrijk bij de 3-0, want na zijn voorzet kreeg Saint Vincent en de Grenadines de bal niet uit het strafschopgebied en sloeg Juninho Bacuna toe. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Antonia er zelf 4-0 van met een schot van dichtbij uit de draai.

Hiddink bracht na rust onder meer NEC-aanvaller Rangelo Janga en het achttienjarige PSV-talent Jeremy Antonisse binnen de lijnen, terwijl ook Elson Hooi mocht invallen. Laatstgenoemde bepaalde vlak voor tijd voor de eindstand op aangeven van debutant Antonisse. Door de ruime overwinning gaat Curaçao direct aan kop in de WK-kwalificatiepoule, waarin verder Guatemala, Cuba en de Britse Maagdeneilanden de tegenstanders zijn. Zondag volgt voor het team van Hiddink de uitwedstrijd tegen Cuba.