Rafael van der Vaart is geïmponeerd: ‘Dit is een absolute tien voor mijn vriend’

Donderdag, 25 maart 2021 om 23:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:19

Rafael van der Vaart heeft genoten van de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic in het Zweedse nationale elftal. De analist van Ziggo Sport zag hoe zijn oud-ploeggenoot op fraaie wijze het winnende doelpunt tegen Georgië (1-0) in de WK-kwalificatiereeks voorbereidde. Ibrahimovic werd overigens met zijn 39 jaar en 173 dagen met afstand de oudste speler ooit in het Zweedse nationale elftal. Het record stond op naam van Thomas Ravelli, die 38 jaar en 59 dagen was bij zijn laatste interland in 1997.

Ibrahimovic nam een pass van Mikael Lustig aan op de borst en legde de bal achteloos klaar voor Viktor Claesson, die het karwei afmaakte. "Dit is een absolute tien voor mijn vriend", doelt Van der Vaart op het voorbereidende werk van Ibrahimovic. "Dit is toch heerlijk als je net terugkomt en een grote bek hebt. Ik zie ook dat iedereen blij is met hem, dus hij is waarschijnlijk heel goed ontvangen. Dit is een bal aannemen, zonder echt om je heen te kijken. Maar als je echt goed bent, weet je al waar alle spelers om je heen staan. Die gozer maakt het trouwens ook wel goed af."

Lustig -> Zlatan -> Claesson -> Goal! ?? Een prima assist van Ibrahimovic wordt door Claesson benut tot een doelpunt ????#ZiggoSport #WCQ #SWEGEO pic.twitter.com/2K8ZwpjJ0h — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 25, 2021

In 2016 nam Ibrahimovic afscheid van het Zweedse nationale elftal, toen de Scandinaviërs in de groepsfase werden uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. In november kondigde de 39-jarige spits aan terug te willen keren voor het komende EK. "Heerlijk dat zo'n bondscoach (Janne Andersson, red.) hem meteen oproept en opstelt", vindt Van der Vaart. "Hij is absoluut de beste speler die Zweden ooit gehad heeft, denk ik."

Voormalig Zweeds international Daniel Nannskog was bij SVT Sports overigens minder onder de indruk van Ibrahimovic. "Het was niet het zinderende optreden van Zlatan waar iedereen op had gehoopt, maar hij toonde wel zijn genialiteit bij het doelpunt. Maar van Zlatan mogen we natuurlijk meer verwachten", aldus de oud-aanvaller, die de goede samenwerking tussen Ibrahimovic en Alexander Isak uitlicht. "Isak doet goed verdedigend werk. Dat is iets dat Andersson graag ziet."