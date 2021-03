Van 't Schip stunt tegen Spanje; Ibrahimovic is van grote waarde bij comeback

Donderdag, 25 maart 2021 om 22:41

Griekenland is onder leiding van bondscoach John van ‘t Schip verrassend goed aan de WK-kwalificatiereeks begonnen. Op bezoek bij Spanje wisten de Grieken een punt uit het vuur te slepen: 1-1. In het andere duel in Groep B heeft Zweden in eigen land een minimale zege geboekt op Georgië. Een doelpunt van Viktor Claesson volstond om een overwinning over de streep te trekken: 1-0. Zlatan Ibrahimovic droeg voor het eerst sinds het EK 2016 het shirt van de Zweedse nationale ploeg en luisterde zijn rentree op met een fraaie assist.

Spanje - Griekenland 1-1

Zoals verwacht waren het de Spanjaarden die vanaf het eerste fluitsignaal de lakens uitdeelden. Toch duurde het vanwege het gebrek aan scherpte en fortuin voor het vijandige doel tot de 33ste minuut alvorens de score werd geopend. Kort nadat Dani Olmo een afstandsschot uiteen zag spatten op de lat, belandde de bal voor de voeten van Koke. De middenvelder van Atlético Madrid legde een afgemeten dieptebal op de borst bij Álvaro Morata, die na zijn fraaie aanname het leer direct in het dak van het doel schoot: 1-0.

Griekenland kwam voor rust nauwelijks in het schouwspel voor en loerde op de counter, maar tot scoringskansen leidde de strategie niet. Desondanks vonden de Grieken ruim tien minuten na rust wel de gelijkmaker dankzij Anastasios Bakasetas, die vanaf de penaltystip overtuigend de 1-1 binnenschoot. Op basis van een zeer lichte overtreding van Iñigo Martínez op Georgios Masouras besloot arbiter Marco Guida de strafschop toe te kennen. In het restant van de wedstrijd probeerde Spanje nog een doorbraak te forceren, maar de Griekse muur werd niet meer geslecht. Giorgos Giakoumakis kwam een klein kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Bakasetas; Vangelis Pavlidis kon niet rekenen op speelminuten.

Zweden - Georgië 1-0

De eerste kans van de wedstrijd werd genoteerd door Grigol Chabradze, die na een snelle counter oog in oog met doelman Kristoffer Nordfeldt kwam te staan maar onnauwkeurig was in de afronding. Vervolgens nam Zweden het initiatief over. Tien minuten nadat voormalig Willem II-spits Aleksander Isak op aangeven van Claesson een grote kans om zeep hielp, viel de openingstreffer alsnog. Mikael Lustig bediende in het zestienmetergebied Ibrahimovic, die de bal met de borst controleerde en uit de lucht Claesson aanspeelde. Laatstgenoemde drukte van dichtbij succesvol af: 1-0.

Na rust was de wedstrijd beduidend minder aantrekkelijk en grote kansen werden er niet meer klaargespeeld. Ibrahimovic is dankzij zijn rentree op een leeftijd van 39 jaar en 173 dagen de oudste speler ooit die in actie kwam namens Zweden, en stoot Thomas Ravelli (38 jaar, 59 dagen) van de troon. Verder zat AZ-aanvaller Jesper Karlsson bij de selectie, maar hij kon niet rekenen op speelminuten tegen Georgië.