Duitsland, Engeland en Italië winnen allemaal zonder tegendoelpunt

Donderdag, 25 maart 2021 om 22:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:45

Duitsland, Engeland en Italië zijn goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het WK 2022. Die Mannschaft boekte donderdagavond in Groep J een eenvoudige overwinning op IJsland (3-0), terwijl Engeland in Groep I geen kind had aan San Marino (5-0) en Italië in Groep C met 2-0 zegevierde over Noord-Ierland.

Duitsland – IJsland 3-0

IJsland hoopt zich voor de tweede keer op rij voor het WK te plaatsen, maar kende een desastreuze start van de kwalificatiereeks. Al binnen zeven minuten leidde Duitsland met 2-0 door twee fraai uitgespeelde aanvallen. In de tweede minuut wipte Joshua Kimmich de bal over de defensie en legde Serge Gnabry het leer klaar voor Leon Goretzka: 1-0. Kort daarna was Kai Havertz het eindstation van een rappe aanval over de linkerflank. De eerste grote kans voor IJsland volgde na 26 minuten, toen een inzet van Rúnar Már Sigurjónsson van richting werd veranderd door Antonio Rüdiger en de bal rakelings naast zeilde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Duitsland, met PSV-linksback Philipp Max op de bank, kwam in de tweede helft niet meer in gevaar. Het werd tien minuten na de pauze 3-0 via Ilkay Gündogan, die buiten het strafschopgebied enkele belagers passeerde, vanaf de linkerflank naar binnen trok en uiteindelijk de linkerhoek vond met zijn afstandsschot. Twintig minuten voor tijd trof Gnabry de paal na voorbereidend werk van Kimmich en daardoor bleef het bij 3-0 in de Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Duitsland heeft al sinds 1 september 2001 niet meer verloren in een WK-kwalificatiewedstrijd. Bij IJsland maakte voormalig Eredivisionist Kolbeinn Sigthórsson in de slotfase zijn entree als invaller.

Engeland - San Marino 5-0

Na dertien minuten was het verzet van San Marino gebroken. James Ward-Prowse liep zich in het strafschopgebied vrij en stond op de juiste plek om een voorzet van Ben Chilwell te bekronen: 1-0. Halverwege de eerste helft verdubbelde Dominic Calvert-Lewin de marge uit een kopbal van dichtbij, na een indraaiende voorzet van Reece James vanaf de rechterflank. Raheem Sterling maakte er 3-0 van met een individuele actie in het strafschopgebied, nadat Mason Mount attent reageerde op een slechte inspeelpass van Cristian Brolli. Voor Sterling was het zijn 150ste doelpunt in zijn profloopbaan (136 in clubverband en 14 voor Engeland).

Acht minuten na de pauze voerde Engeland de score verder op. Calvert-Lewin werd vlak voor het doel bediend door Jesse Lingard en rondde eenvoudig af. Even daarna maakte Ollie Watkins van Aston Villa als invaller zijn debuut voor Engeland. Het werd een vuurdoop om niet snel te vergeten, want de 25-jarige spits was de eerstvolgende speler die tot scoren kwam. Watkins werd aan de rand van het strafschopgebied bediend door mede-invaller Phil Foden en verschafte zichzelf de ruimte voor een beheerst schot in de linkerhoek.

Italië - Noord-Ierland 2-0

Noord-Ierland zal in de eerste helft het gevoel hebben gehad zich aardig te kunnen meten met de Italianen, die desalniettemin twee keer tot scoren kwamen in de eerste 45 minuten. Na een klein kwartier dook Domenico Berardi op de rechterflank achter de defensie. De vleugelspits dribbelde in vrijheid naar binnen en schoot uit een lastige hoek raak: 1-0. Via een snelle counteraanval kwamen de Italianen op slag van rust op 2-0. Marco Verratti stuurde Ciro Immobile weg, waarna de spits aan de linkerzijde van het strafschopgebied met een hard schot de korte hoek vond. Na rust kreeg Noord-Ierland na geklungel van Italië nog een enorme kans, die door doelman Gianluigi Donnarumma werd gekeerd.