‘Het liefst wil ik spelen bij Ajax, anders moet ik elders gaan kijken’

Donderdag, 25 maart 2021

Kjell Scherpen heeft een doorlopend contract bij Ajax, maar speelt met de gedachte om te vertrekken. De keeper, momenteel basisklant van Jong Oranje op het EK, kwam in het eerste elftal van Ajax niet verder dan één optreden in de TOTO KNVB Beker. Hij zint op meer speeltijd en betwijfelt of Amsterdam de juiste plek is om die wens te verwezenlijken.

Scherpen kwam in de zomer van 2019 over van FC Emmen. Door de schorsing van André Onana is hij momenteel achter Maarten Stekelenburg de tweede keeper van Ajax. In dienst van Jong Ajax is hij de eerste keus onder de lat, maar volgend seizoen wil hij uitkomen op het hoogste niveau. "Dat is goed voor mijn ontwikkeling. Ik denk dat ik in twee jaar flinke stappen heb gezet. Het liefst doe ik dat bij Ajax, daar wil ik slagen. En anders moet ik elders gaan kijken. Maar dat is nu nog vrij vroeg om te zeggen", geeft de 21-jarige doelman aan. Of hij denkt aan een verhuurperiode of een definitieve transfer, voegt hij er niet aan toe.

De punten waarop hij zich kan ontwikkelen, zijn voor Scherpen helder. Hij moet naar eigen zeggen explosiever worden qua bewegingen en snelheid. "En ik moet meer een rustpunt zijn voor mijn verdediging, dat ze weten dat ze op mij kunnen vertrouwen", voegt hij eraan toe. Hoewel hij denkt aan een vertrek bij Ajax, leer hij veel van collega Stekelenburg. "Ik keek vroeger veel naar hem maar ook naar Edwin van der Sar. Ik zag het ook als iets positiefs toen hij terugkwam naar Ajax. Maarten is een fijne vent om mee samen te werken, ik leer veel van hem. Het is mooi om te zien hoe hij het nu invult."

Scherpen stond dit seizoen in vijftien duels in de Keuken Kampioen Divisie onder de lat. Bovendien behoorde hij zeventien keer tot de wedstrijdselectie van Ajax in de Eredivisie. Zijn enige speelminuten in het eerste elftal maakte hij op 16 december, toen Scherpen onder de lat stond tijdens de spectaculaire bekerzege op FC Utrecht (5-4). Zijn contract loopt tot de zomer van 2023 door. Woensdag blonk Scherpen uit in de eerste EK-wedstrijd van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië. Mede door enkele katachtige reddingen van de Ajacied bleef Oranje een nederlaag bespaard (1-1).