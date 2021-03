‘Oranje gaat ‘m gewoon niet meer worden voor me, hoe goed ik ook keep’

Donderdag, 25 maart 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:46

Sergio Padt gaat ervan uit dat zijn interlandloopbaan bij het Nederlands elftal er definitief op zit. De dertigjarige doelman van FC Groningen, die na het seizoen aan de slag gaat bij Ludogorets, verklaart tegenover Voetbal International de hoop op een uitnodiging voor Oranje te hebben opgegeven. "Die hoop is afgelopen najaar vervlogen", aldus Padt.

Padt speelde nog nooit een interland, maar heeft onder zowel Dick Advocaat als Ronald Koeman wel als derde doelman bij de definitieve selectie gezeten. Sinds de aanstelling van Frank de Boer als opvolger van Koeman heeft Padt echter zelfs niet meer bij de voorselectie gezeten. "In het najaar waren er een paar blessures, terwijl ik prima stond te keepen. Ik zat er echter niet bij, dus dan kun je zelf wel beredeneren dat het dan waarschijnlijk helemaal niet meer gaat gebeuren. Nu zijn zo’n beetje alle keepers immers weer fit. Oranje gaat ’m gewoon niet meer worden voor me, hoe goed ik ook keep. Zo realistisch moet ik zijn."

Op de vraag of Padt dat rechtvaardig vindt, aarzelt hij even. "Want straks duikt dit allemaal helemaal verkeerd op bij die knip- en plaksites", vreest de keeper. "Vooropgesteld: ik beweer echt niet dat ik eerste keeper van Oranje zou moeten zijn. En ik zeg ook niet dat ik bij de beste drie hoor. Want Tim Krul en Jasper Cillessen zijn uitstekende keepers en ik vind Joël Drommel een groot talent. Maar onder Ronald Koeman was ik de vaste derde keeper. Hij heeft ook uitgesproken dat hij mij de beste nummer drie vond." Onder De Boer lijkt Padt op basis van de afgelopen (voor)selecties in ieder geval Cillessen, Krul, Maarten Stekelenburg, Marco Bizot, Drommel én Justin Bijlow voor zich te moeten dulden.

Padt denkt dat 'het treinincident' waarbij hij in 2018 betrokken was ermee te maken kan hebben. De sluitpost deelde onder invloed van alcohol een klap uit aan een beveiliger in de trein en kreeg een taakstraf opgelegd. "Ik heb in die periode buiten het veld een grote fout gemaakt en ben ik daar blijkbaar nooit meer bovenop gekomen", zegt Padt. "Sterker nog: in de tussentijd hebben allerlei andere keepers me bij het Nederlands elftal ingehaald. Ligt dat dan aan mijn kwaliteiten, of aan het feit dat veel andere keepers zich goed hebben ontwikkeld?" De KNVB heeft Padt vanwege 'het treinincident' mogelijk op een zwarte lijst gezet. "Misschien, dat is een vraag die je zou kunnen stellen", weet Padt. "Ik heb nooit meer wat gehoord sindsdien. Blijkbaar staat er ergens een kruisje. Erg jammer, maar dat heb ik inmiddels een plekje gegeven."