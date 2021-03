Eran Zahavi beleeft verloren avond; Zwitserland raast in dertien minuten

Donderdag, 25 maart 2021

Denemarken is goed begonnen aan de WK-kwalificatiereeks. Het team van bondscoach Kasper Hjulmand boekte donderdagavond een 0-2 zege op Israël, dat aantrad met spits Eran Zahavi van PSV en verdediger Eli Dasa van Vitesse. Het was de eerste wedstrijd in Groep F. Tegelijkertijd begon Zwitserland in Groep C met een 1-3 overwinning op Bulgarije.

Israël - Denemarken 0-2

Denemarken, met Lasse Schöne van sc Heerenveen negentig minuten op de bank, kwam al vroeg op voorsprong. Met een lange bal van achteruit leidde Pierre-Emile Höjbjerg het openingsdoelpunt van Denemarken in. Zijn pass werd achterwaarts doorgekopt door Jonas Wind, die daarmee Martin Braithwaite lanceerde. De spits schudde verdediger Eitan Tibi van zich af, betrad het strafschopgebied en verschalkte keeper Ofir Marciano met een subtiele stift. Israël meldde zich in de eerste helft via Munas Dabbur en Sun Menachem, maar Denemarken had de controle over het grootste gedeelte van de eerste 45 minuten.

Israël kwam na de rust fel uit de kleedkamer en zocht hartstochtelijk naar de gelijkmaker. Halverwege de tweede helft verdubbelden de bezoekers echter de marge. Christian Eriksen kopte de bal het strafschopgebied in en aldaar verkeek Hatem Abd Elhamed zich volledig op de bal, waardoor Wind kon profiteren. De spits kreeg van Hjulmand de voorkeur boven Kasper Dolberg. Marciano voorkwam tien minuten voor tijd dat invaller Andreas Skov Olsen in de korte hoek aantekende voor de 0-3, waarna een vlammend schot van Braithwaite uiteenspatte op de lat. Zahavi was zichtbaar ongelukkig over het spelverloop en beleefde een verloren avond.

Bulgarije - Zwitserland 1-3

Yvon Mvogo moest zoals gebruikelijk bij Zwitserland genoegen nemen met een plek op de bank, daar Yann Sommer de eerste keus onder de lat is. De Zwitsers begonnen ongekend voortvarend aan de wedstrijd en stonden binnen dertien minuten met 0-3 voor. Eerst kopte Breel Embolo een voorzet van voormalig PSV'er Ricardo Rodríguez binnen. Vlak daarna schoot Haris Seferovic op aangeven van Xherdan Shaqiri raak, terwijl Steven Zuber op de doellijn kon intikken na een half gekraakt schot van Shaqiri. Bulgarije maakte een minuut na rust nog wel een eretreffer dankzij Kiril Despodov, die een slechte pass onderschepte in de opbouw en direct uithaalde: 1-3.